/FOTO/ Souboj největší a nejnižší volební účasti na Pardubicku začíná, proto reportérka Deníku vyrazila do obcí Přepychy a Selmice. První v minulých parlamentních volbách porazila ostatní na plné čáře, volební účast vyšplhala na 85, 9 %. Selmice se umístily na druhém konci žebříčku, přišlo jen 47 % voličů.

Volby v Přepychách na Pardubicku | Video: Magdalena Plivová

V Přepychách krátce před 14:00 ještě finišují přípravy. Předseda volební komise Vlastislav Beránek pečetí urnu. Jde mu to od ruky, hlídat volby do komise chodí už od devadesátých let. „Je to pro mě vlastně zábava, aspoň je na pivo,“ usmívá se a pokračuje v práci, zatímco zapisovatelka Ivana Divišová připravuje volební obálky a kontroluje všechny důležité dokumenty.