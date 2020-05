V tomto týdnu začala na Labi, vedle rosického mostu, stavba lávky pro pěší a cyklisty. Má zvýšit bezpečnost a plynulost dopravy na velmi frekventovaném mostě s jednosměrným provozem. Stavba potrvá osm měsíců a město Pardubice za ni zaplatí přes 40 milionů korun. Téměř 35 milionů získá na tuto investici z evropských fondů a ze státního rozpočtu.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Vojtěch Podušel

Výstavbou lávky se zvýší bezpečnost dopravy na komunikaci propojující městské části Svítkov a Rosice. Lávka je významná pro obyvatele západní části Pardubic, dojíždějící za prací do průmyslové zóny v Semtíně či ve Starých Čívicích. „Trasu přes rosický most a přes Rosice využívá ale také mnoho motoristů z jiných částí města, kteří se tak snaží v dopravní špičce vyhnout frekventovanému úseku na silnici I/37 u Parama. Výstavba lávky přispěje jak k většímu bezpečí cyklistů, tak plynulejšímu průjezdu automobilů po silničním mostě,“ uvedl primátor Pardubic Martin Charvát. „Lávka odvede pěší a cyklisty z úzkého, ale silně frekventovaného mostu, na který jsou automobily vpouštěny kyvadlově semafory. Při přejezdu se pak často setkávají v protisměru s cyklisty či chodci, kteří nestačí most během světelného signálu opustit, což vede ke kolizním situacím. Až bude lávka hotova, cyklisté a pěší už do kontaktu s automobily nepřijdou, neopustí cyklostezku,“ dodal primátor.