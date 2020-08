„Plocha skateparku je 901 metrů čtverečních a je navržen jako streetový se dvěma výškovými úrovněmi spojenými rampami,“ popsala starosta města Martin Staněk. Skatepark je dále doplněn překážkami – boxy a raily. Jezdit na této ploše bude možné na skateboardu, koloběžce, in-line bruslích a BMX kolech. Celkové náklady na výstavbu ve výši 3,5 milionu korun byly hrazeny z rozpočtu města.

Skatepark Sezemičtí otevřou v sobotu ve 12.30 hodin, pak následuje oblíbená sezemická lávka. Již po osmašedesáté změří své síly malí i velcí odvážlivci na jízdě přes řeku Loučnou na kole nebo na trakařích. Registrace závodníků začíná po 13. hodině. Samotné závody budou odstartovány ve 14 hodin. Soutěží se v několika kategoriích: jízdy na kole do 12ti let, nad 12 let, trakaře dvojice muži a dvojice ženy. Další ocenění dostane nejoriginálnější maska na kole, na trakaři a také nejmladší účastník. „Jsem rád, že můžeme v této dlouholeté tradici pokračovat. Sezemičtí se potkávají pravidelně na řadě akcí i v průběhu roku, ale přece jenom lávka je lávka. Navíc tu o pouti má hodně lidí na návštěvě i své příbuzné a známé. Všichni mají tento víkend spojený právě s touto parádní akcí. Navíc symbolickým vstupným 20 korun přispívá každý divák na činnost našich fotbalových oddílů mládeže, za což jsme moc rádi,“ dodal starosta Martin Staněk.

Přítomní budou moci ochutnávat a vybrat také nej… sezemického močáka, malí i velcí si mohou zdarma vyzkoušet zdarma jízdu na paddleboardech na řece. Sobotní pouťový večer v areálu TJ Spartak Sezemice uzavře koncert skupiny Stresor. Na své si přijdou také milovníci pouťových atrakcí.

Nedělní odpoledne bude zakončeno od 17 hodin v sezemickém kostele Nejsvětější trojice koncertem písničkáře Pavla Helána.

Pouťový víkend odstartuje program Sezemické léto. V něm se až do 4. září vystřídá v areálu TJ Spartak Sezemice řada kapel napříč hudebními žánry. Město Sezemice tak chce alespoň částečně vynahradit místním kulturní pauzu z jarních měsíců, kdy kvůli pandemii byly akce zrušeny.