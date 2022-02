Bartoš se narodil ve Vídni českým rodičům, po skončení první světové války se přestěhovali do Sezemic, kde Alfréd žil od svých pěti let a vychodil měšťanskou školu.

Po maturitě na pardubickém gymnáziu Bartoš spojil svůj život s armádou. Poručíkem se stal 1. února 1937 a po návratu do Pardubic zůstal ve službách armády až do 15. března 1939. Po obsazení ČSR se mu podařilo uniknout do Francie a následně do Velké Británie.P

Po zániku druhé republiky se přesunul do Francie, bojoval v Tunisku, až nakonec zakotvil v Anglii, kde se dobrovolně přihlásil k bojovým úkolům na nepřátelském území. Po absolvování několika výsadkových kurzů byl nasazen do zvláštní operace Silver A a stal se jejím velitelem.

FOTO: Vojáci vzdali hold válečným veteránům. Běželi po stopách Alfréda Bartoše

Alfréd Bartoš se zastřelil v bezvýchodné situaci, když byl 22. června 1942 na rohu Smilovy a Sladkovského ulice v Pardubicích obklíčen německými vojáky.Letos je to už osmdesát let od chvíle, kdy sedm statečných mužů, včetně velitele Alfréda Bartoše, začalo operovat na území tehdejšího Československa. Od ledna si kraj připomíná hrdinství parašutistů i místních, kteří jim pomáhali. V Sezemicích se již po několikáté konalo setkání Silver A v paměti tří generací. Svého hrdinu si připomenou ještě v červnu, kdy uplyne osmdesát let od jeho úmrtí.Vzpomínkové akce probíhají letos po celém Pardubickém kraji. V Pardubicích se konala výstava obrazů akademické malířky Zdenky Landové. Autorka na dílech vyobrazuje osudy československých parašutistů za nacistické okupace. Na Památníku Zámeček se vzpomínalo 12. ledna, kdy se v areálu rozhořelo 194 svíček za oběti heydrichiády, u Larischovy vily se památka uctila položením věnců.

Velitel Silver A Bartoš by se dnes dožil stovky

Operace Silver A je jedním z nejvýznamnější symbolů protinacistického odboje. „Je nutné si připomínat činnost nejen parašutistů, ale i dalších spolupracovníků, jejichž síť byla na Pardubicku velmi rozsáhlá a dobře organizovaná. Měli bychom si proto připomínat osudy Arnošta Košťála, manželů Hladěnových a Krupkových, Věry Junkové nebo Lidmily Malé, kteří za svoji pomoc parašutistům nalezli smrt na popravišti u Zámečku,“ řekl hejtman Martin Netolický.

„Společně tak dáváme vědět, že nezapomínáme na minulost a jsme si vědomi, že za svůj osud vděčíme tichým bojovníkům, kteří ve jménu svobody a dobré věci obětovali život,“ dodal primátor Martin Charvát.