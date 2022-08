Od září do listopadu tak řidiči Sladkovského ulicí v její severní části neprojedou. „Jízdní pruh bude betonový, chodníky zůstanou ve stávající dlažbě. Nyní je vrchní kryt vozovky, stejně jako na celé třídě Míru, tvořen velkoformátovou žulovou dlažbou uloženou do štěrkového lože. Pod silným dopravním zatížením vozy MHD, zásobování i osobními automobily se dlaždice uvolňují, lámou a musejí být opakovaně vyměňovány,“ řekl náměstek primátora zabývající se dopravní problematikou v Pardubicích Petr Kvaš.

Pro město to znamená další peníze investované do problémové dlažby. „Rekonstrukce vozovky v této části bude stát zhruba 6,5 milionu korun a hotová má být do konce listopadu,“ informovala mluvčí města Nataša Hradní.

Dlažbu, která není rozbitá, silničáři ze Sladkovského ulice vyndají a uskladní coby zásobu pro opravy jiných částí Třídy míru.

Komplikaci to znamená i pro tamní obyvatele. Chodníky zůstanou beze změn a budou průchozí, řidiči ale nebudou moci využívat parkovací místa podél nich, přestože i jejich povrchy zůstanou zachovány v současné podobě.

Město si od rekonstrukce slibuje delší životnost vozovky a nižší náklady na údržbu. Výměnou povrchu by se měla snížit i hlučnost při průjezdu aut.

Oprav se dočká i sousední třída Míru. I tam jsou totiž žulové dlaždice zničené. Město sice nechá opravit úsek od Sladkovského ulice po ulici 17. listopadu, ale zde dělníci použijí jinou metodu. „Tam žulová velkoformátová dlažba zůstane, ale vozovka bude předlážděna jinou technologií, kdy budou dlaždice uloženy do maltového lože,“ přiblížil náměstek Kvaš. Tato část oprav třídy Míru nyní podle radnice čeká na vydání stavebního povolení. Pak vedení města vypíše výběrové řízení.

Záruční doba skončila

Problémy se žulovou dlažbou se v Pardubicích vyskytly už poněkolikáté, s dodavatelskou firmou se město navíc soudí o konečnou cenu. Povrchy v centru města vydržely pouhých osm let. Oba úseky čekající na opravy byly součástí projektu rekonstrukce třídy Míru v letech 2013 a 2014. Práce tehdy stály 90 milionů korun, s financováním radnici ale pomohly evropské dotace.

Autorem architektonického návrhu je architekt Jaromír Walter, firmou, která rekonstrukci zrealizovala, byla liberecká společnost Syner. S tou se město stále soudí o doplatek téměř 14 milionů korun.

Zrekonstruovanou komunikaci provázely od počátku problémy týkající se především kvality povrchu položených žulových dlažeb, a to zejména v jízdních pruzích. Podle firmy Syner byla pardubická třída navržena tak, aby náporu dopravy odolala. Brzy se ale ukázalo, že dlažba ani zdaleka nebyla ideálním řešením. Všechny reklamace společnost Syner odmítla. „Město dlouhodobě zanedbává povinnou údržbu, konkrétně dosypávání spár mezi dlažbou,“ vysvětlil před časem mluvčí Syneru Ondřej Paclt. Radnice ale firmě odmítla zaplatit část ceny. Spor je tak stále u soudu.

Některé závady byly sice odstraněny v záruční době, ta ale už skončila. Proto se musí o další opravy postarat město.