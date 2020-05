V krajském městě se v pondělí objevila stříbrnomodrá sdílená kola, na nichž mohou lidé jezdit prvních 15 minut z každé cesty zdarma. „Pardubice mají velký potenciál s ohledem na velikost, reliéf a také třeba množství stojanů,“ řekl jednatel společnosti Nextbike Czech Republic Tomáš Karpov, který věří, že služba bude ve městě cyklistů velmi úspěšná.

Přestože Pardubáci mohou kola na 15 minut využívat zdarma i několikrát denně, město službu nijak nedotuje, společnost má své sponzory. Kol je ve městě sto, do budoucna se ale flotila rozšíří. Podle Karpova by se jich v Pardubicích hodilo až 300. Kola jsou rozmístěna ve více než 30 stojanech po celém městě a pro jejich zapůjčení lidem stačí mobilní aplikace, která bicykl odemkne.

Pokud člověk 15 minut překročí, z platební karty zadané v aplikaci se mu strhne 20 korun za každých dalších 30 minut jízdy. Kolo mohou odložit na virtuálním stanovišti, které je zaneseno do mapy. „Není třeba ho k něčemu poutat. Pokud je stojan plný, stačí zastavit vedle něho a manuálně zavřít zámek, v tu chvíli je výpůjčka automaticky ukončena,“ popsal Karpov. Cyklisté mohou kolo zanechat také mimo tato stanoviště, musí ale počítat s tím, že si připlatí. „Strhne se jim servisní poplatek, aby se udržovala kultura města a kola se všude neválela,“ ujasnil Karpov.

Lidé si mohou koupit také měsíční nebo roční tarif, který jim ruce, tedy spíše nohy na šlapkách uvolní ještě více. S takovým tarifem si kola budou moci navíc půjčit i v jiných městech, mezi nimiž je například Praha, Brno, Ostrava, Olomouc nebo Hradec Králové. Kola mají nízký nástup, třírychlostní přehazovačku, kryt na řetěz, košík a světla, která se rozsvítí, jakmile se kolo rozjede.

Velký zájem mezi studenty

Během tří dnů se v Pardubicích do aplikace zaregistrovalo přes 600 lidí, stovka z nich už kola otestovala a někteří dokonce opakovaně. Největší zájem je u univerzitní knihovny, kde je stojan často prázdný. Zaměstnanci společnosti tam kola pravidelně dovážejí ze stojanů, kde se naopak výpůjčky často ukončují. „Chceme, aby se lidé mohli spolehnout na to, že ráno vstanou, vezmou kolo a pojedou do práce,“ ujistil Karpov s tím, že je třeba mít velký počet kol rozmístěný rovnoměrně.

Pokud bude o službu zájem, město se rozhodne, že ji bude dotovat. „Na konci roku si řekneme, jestli to podpoříme a dáme peníze za to, že lidé z aut přestoupí na kola,“ řekl náměstek primátora Petr Kvaš.

Systém sdílených kol v Pardubicích již kdysi fungoval, velký zájem o ně ale nebyl, a tak kola rychle zmizela. Společnost i vedení města ale věří, že nyní bude situace jiná. „Rekola fungovala na principu dlouhodobých výpůjček, nyní se jedná o krátkodobou službu,“ upřesnil náměstek.

Brzy se v Pardubicích objeví i sdílené elektrokoloběžky. Jejich provoz bude ale svázán více podmínkami, vedení radnice je nechce vpustit například do historického centra.