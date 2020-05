V úterý dopoledne bude slavnostně otevřen nový silniční most přes Labe mezi Valy a Mělicemi. Oznámil to Jan Bukovský z Ředitelství vodních cest ČR.

Most ve Valech u Přelouče | Foto: Ředitelství vodních cest

Nový most, který nahradil mostní provizorium ze čtyřicátých let, je jedním z největších v Pardubickém kraji a má přispět k postupnému splavňování Labe až do Pardubic. Náklady na jeho stavbu činí 258 milionů korun.