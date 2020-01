To jsou ty paradoxy, pane Vaněk. Známý citát Václava Havla dostal na čtvrtečním zasedání pardubického zastupitelstva další hloubku. Zastupitelé totiž schválili přejmenování části ulice Labská od restaurace Cartellone (křížení s ulicí U Stadionu) k mostu Pavla Wonky (křížení s ulicí Hradecká) na nábřeží Václava Havla bezmála třicet let od jeho první návštěvy Pardubic v roli prezidenta. K té došlo 27. ledna 1990.

Pro toto přejmenování zvedlo ruku 29 z 39 zastupitelů. Jen tři zastupitelé byli proti – Václav Snopek a Pavel Studnička z KSČM a pirátka Ivana Böhmová.

Parkoviště Václava Havla?

Než došlo k samotnému hlasování, dostal navrhovatel, kterým byl radní Vít Ulrych (Koalice pro Pardubice), od zastupitelů ještě několik protinávrhů. Buď nechat hlasování na lidech, či najít jiný prostor, který by lépe reprezentoval jméno Václava Havla v Pardubicích.

„S návrhem pana doktora Ulrycha sympatizuji, škoda, že jsem s ním nepřišel sám, ale nicméně si dovolím navrhnout, zda by se nedalo posečkat do doby, než bude nábřeží skutečně nábřežím a nebude to jen ‚parkoviště‘ Václava Havla,“ nechal se slyšet lídr Parubáků společně František Brendl.

Zastupitel za Piráty Vojtěch Jirsa pak chtěl otevřít veřejnou diskuzi o patřičném místě. Jeho kolega Jakub Kutílek přišel s návrhem přejmenovat po Václavu Havlovi náměstí Republiky. „Je to náměstí, kde v roce 1990 Václav Havel mluvil,“ vysvětlil Kutílek.

Minimální náklady

Ani jeden z návrhů však neprošel. O tom, která část města ve svém názvu brzy ponese Havlovo jméno, pomohlo rozhodnout umístění v bezprostřední blízkosti centra, ale také skutečnost, že vzhledem k charakteru zvoleného místa bude výše nákladů spojená s přejmenováním ulice minimální.

„Náklady spojené se změnou názvu ulice Labské na nábřeží Václava Havla by měly být minimální. Vzhledem k tomu, že ulice Labská v tomto úseku slouží zejména jako parkovací plocha, nebude změna názvu tak náročná a nákladná, jako by tomu bylo v zastavěných městských částech. V budoucnu by navíc mělo dojít k revitalizaci této lokality, která toto místo promění v dostatečně reprezentativní část města,“ uvedl Vít Ulrych.

Havla má Polsko, Malta, Francie i USA

Pardubice se na konci ledna zařadily k městům, které odkazují na prvního českého a československého prezidenta polistopadové éry. Pravděpodobně první městem na světě, které pojmenovalo svoji část po zemřelém českém prezidentovi Václavu Havlovi, byl polský Gdaňsk. V den jeho pohřbu (23. prosince 2011) tam slavnostně otevřeli třídu Václava Havla. Postupně se pak přidávaly i další města a instituce, které ve svém jméně jeho jméno nesou. Na mapě východních Čech měl Havel před čtvrtečním zasedání pardubického zastupitelstva dvě vlaječky – v Trutnově (nábřeží) a v Hradci Králové (náměstí u tamní univerzity).

Podle webu vize.cz je jen k dnešnímu dni v celé České republice 13 míst, která nesou exprezidentovo jméno. Asi nejznámějším je pražské Letiště Václava Havla.

S Havlovým jménem se však setkáme i jinde ve světě:

∙ La Vallete, Malta – pomník v zahradě Hastings Garden

∙ Paříž, Francie – Knihovna Václava Havla

∙ Tbilisi, Gruzie – Park Václava Havla

∙ Dallas, USA – přejmenování české školy na Česká škola Václava Havla

∙ Haifa, Izrael – náměstí

∙ Jeruzalém, Izrael –zahrada

∙ Štrasburk, Francie – budova Evropského parlamentu