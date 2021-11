První městský obvod se ale může chlubit také například ulicemi osázenými starými, ale udržovanými bytovými domy obklopenými zelení, které lidem poskytují příjemné a klidné bydlení v blízkosti centra. Na první pohled se jedná o hezké město, avšak i na jeho kráse se najdou mnohé vady. Nedávno jsme Vás oslovili, zda znáte nějaké místo, které je ostudou Pardubic. Nyní vám přinášíme výběr z těch, která se nacházejí v prvním městském obvodu, a také odpovědi na otázky, co s těmito místy bude dál a zda je čeká lepší budoucnost.

Brána borců, pozapomenutá památka

Psal se květen roku 1931, když byl v Pardubicích slavnostně a za přítomnosti Tomáše Garrigua Masaryka otevřen Letní stadion. Stavba, která je velkou součástí pardubické historie, je velmi zchátralá. Zatímco velká část stadionu je nyní pod palcem demoličních čet a dělníků, kteří ji zrekonstruují tak, aby na stadionu mohli pardubičtí fotbalisté hrát první ligu, Brány borců se dělníci ani nedotknou. Oprava tohoto památkově chráněného objektu není součástí rozsáhlé rekonstrukce. „Východní tribuna – Brána borců – je na zpracování nejnáročnější, našli jsme pro ni nové využití, vznikne zde fanzóna, kavárna a výčep. Horní část bude součástí veřejného prostoru. Budou zde projekce různých akcí,“ uvedl přitom v roce 2018 Jiří Slánský z ateliéru Jika – CZ, který zpracovával první návrhy Letního stadionu. Nakonec ale zastupitelé rozhodli o tom, že k opravě Brány borců dojde až v dalších etapách. „O možnostech rekonstrukce Brány borců se bude jednat ke konci roku, odhadovaná výše investice je přibližně 25 milionů korun,“ avizoval tiskový mluvčí pardubického magistrátu Radim Jelínek.

Nábřeží Václava Havla, dostatečně důstojné místo?

Není potřeba chodit daleko, abychom narazili na další vadu na kráse krajského města. Nábřeží Václava Havla, místo kterým chtěly Pardubice vzdát hold bývalému československému a českému prezidentu, rozhodně nejsou místem, kterým by se město mohlo chlubit. V minulém roce se zastupitelé rozhodli, že ukousnou ulici Labskou a z její části v okolí výletní lodi Arnošt vytvoří nábřeží Václava Havla. „Řada pardubických ulic či náměstí již nese jména významných osobností, které sehrály důležitou roli ať už v rámci historie národa či samotného města. Navíc je to 30 let od doby, kdy pan Havel Pardubice osobně navštívil, pojmenovat po něm část nábřeží za zimním stadionem považuji za ideální možnost, jak uctít jeho památku,“ vysvětlil tehdy předkladatel návrhu radní Vít Ulrych.

Mnozí se ale oproti tomu ohradili, jelikož jim toto místo nepřišlo dostatečně důstojné. „S návrhem pana doktora Ulrycha sympatizuji, škoda, že jsem s ním nepřišel sám, nicméně si dovolím navrhnout, zda by se nedalo posečkat do doby, než bude nábřeží skutečně nábřežím a nebude to jen ‚parkoviště‘ Václava Havla,“ nechal se slyšet lídr Pardubáků František Brendl. A příliš se od té doby nezměnilo, nábřeží dále slouží jako ne příliš hezké parkoviště a v nejbližších letech se na něm nejspíše mnoho nezmění. Nyní město jen upravilo systém parkování a nakreslilo na asfaltu pruh pro cyklisty a chodce. I toto území by se mělo změnit až po rekonstrukci Letního stadionu, avšak zatím radnice neschválila peníze na vypracování studie na revitalizaci nábřeží Václava Havla.

Sakařova ulice, místo kašny kontejnery

Další místo hyzdí již zmíněnou čtvrť plnou starších bytových domů obklopených zelení. V Sakařově ulici se před jedním z nich nachází menší náměstíčko. Jeho dominantou však není kašna ani morový sloup, avšak kontejnerové hnízdo a nevzhledná zastávka. Nepomáhá ani stará dlažba nebo oprýskaný a poničený mobiliář. První městský obvod má přitom na toto území už od roku 2014 vypracovanou projektovou dokumentaci. „Vzhledem k tomu, že by byly stavbou dotčeny soukromé pozemky a celkové náklady na rekonstrukci byly v té době vyčísleny na více než šest milionů korun, prozatím k rekonstrukci přistoupeno nebylo. Navíc v té době byl počet kontejnerů menší než dnes,“ okomentoval to mluvčí pardubické radnice Radim Jelínek. Městský obvod chce ale jednat s projektantem alespoň o možnosti vybudování většího krytého kontejnerového přístřešku.

Husova ulice, ghetto ve vnitrobloku

Další nevzhledné místo se nachází jen o dva bloky dál. Husova ulice je v Pardubicích pojem, snad každý ji má spojenou s místní ubytovnou, přesněji s městskými byty. Dům je strašákem i směrem do ulice, daleko horší pohled se ale naskýtá na jeho vnitroblok. I tady by ale mohlo dojít ke změně, jelikož od roku 2018 má město na tyto městské byty zpracovanou architektonickou studii. Revitalizovat chce nejen samotné byty, ale i bezprostřední okolí bytových domů. „Vizí je, že bytové domy zůstanou ve vlastnictví města. Byty by měly primárně sloužit jako bydlení pro mladé, finančně dostupné byty a byty sociální, ale také zde budou byty vyhrazené pro lidi s hendikepem,“ upřesnil Radim Jelínek. Nyní město hledá pro projekt finance a pokud peníze schválí, v příštím roce by se mohlo začít projektovat.

Rozestavěný dům u Anenského podjezdu. Cukrárna už nejspíš neotevře

Nad rozestavěným domem na křižovatce ulic Anenská a Kpt. Jaroše, mezi hotelem Euro a restaurací St. Patrick, visí mnoho otazníků. V roce 1991 se jeden z pardubických občanů rozhodl, že přestaví svou řadovou garáž na cukrárnu. Následně získal všechna potřebná povolení a pustil se do stavby, avšak budovu už z neznámého důvodu nedokončil.

„Stavba je stále nedokončena, stavební povolení je díky zahájené stavbě stále platné, jen není dodržen termín dokončení stavby. Současně platný stavební zákon nemá nástroje, jak tuto situaci řešit,“ vyjádřil se mluvčí radnice Radim Jelínek.

Kára plná odpadků, improvizovaný koš už zmizel

Stejná křižovatka měla ještě do nedávna dalšího strašáka – autokáru zamčenou k zábradlí Anenského podjezdu. Kára by sama o sobě takový problémem nebyla, kdyby si z ní kolemjdoucí nedělali odpadkový koš. Po tom, co Deník na tento problém upozornil, nechalo ale město káru odstranit. „Městský obvod kontaktoval ve spolupráci s městskou policií vlastníka, který slíbil, že vozík odstraní,“ řekl Jelínek.

Palackého třída čeká na svou rekonstrukci. A čekat bude dál

Ostudou Pardubic je také Palackého třída, která propojuje centrum města s hlavním nádražím. Rozbité chodníky i silnice, starý mobiliář. Palackého třída zkrátka zaostává. Už mnoho let má město ambici tuto rušnou ulici revitalizovat, realizace je ale zatím v nedohlednu a dříve než v roce 2025 k ní určitě nedojde. V roce 2020 architekti rozpracovali koncepční studii, nyní si město musí odsouhlasit finance pro pokračování tohoto záměru, dalším krokem je pak výběr zpracovatele dokumentace pro územní rozhodnutí pro část ulice od Hlaváčovy ulice směrem k 17. listopadu. Město uvažuje o zažádání dotací z ITI.