Na pardubickém zámku se v sobotu koná akce Sladké Vánoce. Děti si mohou vyzkoušet výrobu ozdob či andílků a potěšit se divadelní pohádkou, na dospělé čekají stánky řemeslníků a prodejců.

V sobotu se na pardubickém zámku koná akce Sladké Vánoce. | Foto: archiv Východočeského muzea Pardubice

V sobotu 9. prosince se na pardubickém zámku koná jarmark Sladké Vánoce. Od 10 do 17 hodin budou připraveny tvořivé dílny, na nádvoří prodejci nabídnou vánoční dobroty, dárky a dekorace, děti potěší pohádky ve společenském sále zámku. Vstup na akci je zdarma, platí se jen divadelní představení a večerní vystoupení folklorního souboru Lipka.

„Na Sladkých Vánocích na zámku nakoupíte vánoční dárky a prožijete příjemné vánoční chvilky u řemeslníků, prodejců a tvůrců neobyčejných předmětů,“ pozval ředitel pořádajícího Východočeského muzea v Pardubiccích Tomáš Libánek. Na nádvoří i uvnitř zámeckých budov si děti i dospělí vyzkouší pletení zvonečku z proutí, výrobu vánočních ozdob z perliček či papíru, spirálových korálkových ozdob, vánočních sluníček a andílků, tvoření šperků, prostírání. Součástí bude i patchworková dílna, keramická dílna a drátování. Ti nejšikovnější zvládnou třeba výrobu krmítka pro ptáčky. Inspirací může být miniaturní lidový Zvěřinec Víta Boučka – tedy zvířátka z klacíků, šišek a dalších přírodních materiálů.

Video z výstavy Světla vyprávějí na valech pardubického zámku (otevřeno každý den večer)

Zdroj: Deník/Nikola Čížková

Prodejci chystají tradiční i netradiční regionální i cizokrajné produkty. Zahřát se můžete například medovinou Filipa Tichého, víno od Železných hor nabídne k ochutnání Vinařství Bítovany, pochutnáte si na tradičních bramborových plackách i francouzských makronkách. Chybět nebudou uzenářské výrobky, sýry z koliby, svařené nápoje a horká čokoláda. Ve stáncích zazáří autorské šperky, dřevěné hračky, vánoční ozdoby a dekorace, výrobky z paličkované krajky či textilu.

Zvonek třikrát ohlásí vánoční pohádky pražského Divadla Pohádka ve společenském sále zámku. Děti se mohou těšit na příběhy O králi, kterému byla stále zima (10.30 hodin), Půjdem spolu do Betléma (14.00 hodin) a Jak se Kudla přepočítal (15.00 hodin). Vstupenky na pohádky se prodávají na webu muzea nebo v zámecké pokladně. Vstupné je 70 Kč, děti do tří let mají vstup zdarma. V 17.30 hodin začíná vánoční koncert folklórního souboru Lipka, vstupné 130 Kč.

Adventní program na Zámku Pardubice letos zahájila malá výstava nádherných vyřezávaných forem na tlačený perník nazvaná Srdce ze dřeva. Přístupná je v otvírací době zdarma v pokladně zámku. Děti se také mohou vydat po volně přístupné venkovní stezce na nádvořích a v parkánu zámku. Letošním tématem je Putování za dárky. Děti cestou plní úkoly a poznávají tradice obdarovávání. Nakonec mohou přispět k ozdobení vánočního stromku na malém nádvoří vlastnoručně vyrobenou ozdobou.

