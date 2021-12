Pro děti přichystalo Východočeské muzeum v Pardubicích Ježíškovu cestu – putování s úkoly, při kterých účastníci poznají, kdo nosí dárky jinde na světě. Na malém nádvoří bude svítit druhý stromeček, který mohou děti samy dozdobit, pokud si z domu přinesou vlastnoručně vyrobenou ozdobu. Ani zámku se nevyhnula nová vládní opatření.

„Naše plány na advent byly původně rozsáhlejší. Část programu jsme omezili nebo zrušili, ale i tak snad zůstane dost aktivit, které zvládneme při dodržování aktuálních opatření zorganizovat,“ konstatoval ředitel Východočeského muzea v Pardubicích Tomáš Libánek.

„Prosíme ale návštěvníky, aby sledovali naše webové stránky nebo sociální sítě, kde zveřejňujeme aktuální informace,“ upozornil Libánek. Předvánoční čas měly na zámku ozdobit 4. prosince i Sladké Vánoce. Ty jsou však zrušené, zámek se návštěvníkům snaží tuto akci vynahradit.

„Bohužel aktuální protiepidemická opatření nám neumožňují akci uspořádat. Moc nás to mrzí a rozhodli jsme se to návštěvníkům alespoň částečně vynahradit – v sobotu 4. prosince bude vstup do výstavy Věci vyprávějí a jejího vánočního koutku zdarma,“ oznámil Libánek.