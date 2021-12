Podle Armády ČR se ze své podstaty jednalo o rutinní cvičný let, který se až na poslední chvíli rozhodli ozvlášnit vánoční formací. "„Jde o standardní cvičný let. O takovém „vánočním“ pojetí jsme se rozhodli až dnes," uvedli vojáci na Twitteru a zároveň se omluvili za chybu v datu, kterou k příspěvku uvedli. Na první pohled to totiž vypadalo, že se poletí až za rok.

Pod Twitterovým příspěvkem se začaly okamžitě objevovat fotografie lidí z celé republiky, některým se přelet podařilo zachytit i na video. Ne všechny reakce ale byly pozitivní. Lidé armádě vyčítali, že samotný přelet oznámili až na poslední chvíli, jiní hovořili o "plýtvání penězi."