Apolenka nabízí různé velikosti stromků od S, M, až po L. K nejdříve vyprodaným stromkům patřila borovice lesní za 350 korun, dále pak borovice černá za 500 korun. Nyní jsou k prodeji smrk pichlavý za 500 korun a jedle kavkazská, jež je odvislá od velikosti, při čemž její cena se pohybuje od 700 až 950 korun. K nejvíce žádaným velikostem stromku patří míry od 160 – 190 centimetrů. V nabídce je i například svazek chvojí v hodnotě 50 Kč či nazdobený věnec jedlový za 200 – 400 Kč.

„Jsou to speciálně vypěstované stromky na plantážích, které jsou už předurčené k tomu, že z nich budou vánoční stromy. Není to žádné cílené kácení lesů,“ dodala Houdová.

Rovněž nechybí ani potřebná úprava a samotný ořez kmínku, jež umožní jednodušší upevnění stromku do vánočního stojanu.

„Koupili jsme si tu kavkazskou jedli, není tak pichlavá a vždycky nám rozzáří celý pokoj,“ svěřili se manželé z Pardubic.

V Apolence jsou připraveni prodávat vánoční stromky až do vyprodání zásob, a to vždy ve všední dny od 9:00 do 18:00 a o víkendech od 9:00 do 17:00.

