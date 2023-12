/ANKETA/ Hradec Králové a Pardubice zažívají vánoční atmosféru na svých náměstích, avšak nabízejí odlišné zážitky. Kde se vám líbí více? Dejte nám vědět v anketě v článku.

Hradec letos vsadil na umělé kluziště a další atrakce pro děti, devět desítek stánků a kulturní program za bezmála 900 tisíc korun. Na trhy se přesto snáší vlna kritiky.

Pardubáci si letos užívají nový koncept trhů, vyhlídkové kolo nebo výstavu světýlek. Novinkou jsou pak i Automatické mlýny, kam návštěvníky doveze speciální mašinka.

Obě krajská města mají společné to, že z jejich náměstí zmizela auta a parkoviště se proměnila na adventní městečka. Na náměstích v sousedních krajských městech už měsíc voní svařené víno a znějí koledy.

Ve městě pod Bílou věží je hlavním lákadlem umělé kluziště. Letos tu stojí vůbec poprvé a je zdarma. Plocha s mantinely o rozměrech 24 x 10 metrů stojí na Velkém náměstí v historickém jádru Hradce Králové mezi morovým sloupem a kašnou. Sloužit má hlavně dětem.

„Vyrazily jsme s dcerou ve všední den a skoro nikdo tu není, takže pro nás ideální. Je to krásný nápad,“ popsala Aneta Bednářová. „Trhy už tak hezké bohužel nejsou,“ dodala.

Na děti cílí i v sousedních Pardubicích. Tam letos vsadily také na novinky, a to rovnou na úplně nový koncept vánočních trhů. Stánků na Pernštýnském náměstí letos sice ubylo, ale trhům to prospělo. „Letos se ty trhy konečně povedly, mají atmosféru. Navíc program v Mlýnech a na zámku, kam se dá v pohodě dojít pěšky, je to super,“ popsala Lenka Stránská.

Pro děti tu pak vznikla Ježíškova dílna, kolotoč nebo Vánoční stezka. Pro dospělé vyhřívané bistro, kde si mohou dát vánoční speciality. Oběd ve vánočním bistru, které vyrostlo přímo na náměstí a má výhled na pódium, se dá pořídit od 50 korun, za vánoční rybí polévku, do 150 korun za řízek s bramborovým salátem nebo hovězí guláš.

O jídlo není nouze ani v Hradci, stánkařů s občerstvením je tu dost. Z 90 stánků jich jídlo nebo pití nenabízí asi třetina. Podle návštěvníků je to ale na úkor vánočního sortimentu a s tím spojené předvánoční nálady.

„Jsem zklamaná, není tu nic než jídlo nebo cetky. Vánočního tu není opravdu snad nic,“ řekla zjevně zklamaná Jana Černá. Na sociálních sítích od Hradečáků zaznívá, že trhy připomínají spíš „vietnamskou tržnici“ bez konceptu a vánoční atmosféry. Lidé kritizují i sortiment stánků či nevzhlednou barikádu kontejnerů. Pořádající Hradecká kulturní a vzdělávací společnost oponuje tím, že sortiment je široký. „Snažili jsme se vyvážit sortiment, aby si přišel takříkajíc každý na své,“ řekl ředitel městské společnosti Miroslav Franc.

Ceny jsou v obou krajských městech srovnatelné.

Pravděpodobně největší ikonou adventních trhů je svařené víno, hovorově „svařák“. Ceny svařeného vína začínají v Hradci na 50 korunách za dvě deci, většina prodejců ho pak nabízí za 60 korun. Stejnou částku zaplatí lidé za svařák i na trzích v sousedních Pardubicích. Stejně dají lidé i za punč, grog nebo teplou griotku.

Nutno říci, že v Pardubicích lidé nemusí hledat stánky s nejvýhodnější nabídkou, ceny tu jsou jednotné. Stejně jako design dřevěných chaloupek, ve kterých stánkaři své zboží nabízejí.

Kdo by nechtěl teplý nápoj do kelímku, pardubické trhy letos nabízejí speciální keramické červené hrnečky s vánočním motivem. Ty si návštěvníci mohou zakoupit za stokorunu a odnést si je na památku domů.

V Hradci bude historické centrum patřit vánočním trhům do 22. prosince. V Pardubicích pak ještě o dva dny déle. Adventní trhy pod Zelenou bránou potrvají až do 24. prosince, přičemž na každý den je připraven i další program. V Pardubicích si návštěvníci mohou navíc užít světelný park s výstavou Světla vyprávějí.