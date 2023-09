Pardubický kraj chystá nová místa pro mobilní vážení nákladních vozidel. Je vytipováno celkem pět stanovišť, která pro dané účely upraví Ředitelství silnic a dálnic. Vážní místa se mají nacházet poblíž hlavních tahů napříč celým krajem. Na samotném vážení se bude podílet Celní správa ve spolupráci s Centrem služeb pro silniční dopravu.

V Pardubickém kraji přibude pět vážních míst | Video: Michal Žampach

„Vážní místa musí splňovat parametry a normy, které je občas těžké u silnic I. třídy splnit,“ Zejména se jedná o velikost místa, rovinatost, vlečné křivky pro nájezd a výjezd nákladního automobilu, bezpečnost při pohybu osob, a hlavně vlastnictví pozemků,“ uvedlo pro Deník Ředitelství silnic a dálnic.

„Nejvíce nás omezuje zákonná podmínka, kdy dojezd kontrolovaného vozidla na vážní místo a zase zpět musí být nejvýše šestnáct kilometrů, což znamená, že rádius musí být osm kilometrů kolem vážního místa. Vážní místo musí splňovat hned několik parametrů, a to podélný i příčný sklon vozovky, podélný nejméně 3 % a příčný 2 %. Dále musí být dostatečně velký prostor, aby tam mohl vjet kamion i vyjet zase zpět a aby tam byla i odstavná plocha. Vozovka musí být rovná bez výmolů, bez vyjetých kolejí a musí tam být dostatečný bezpečnostní prostor, jak pro obsluhu vah, tak pro mobilní hlídku a řidiče samotného kontrolovaného vozidla,“ řekla mluvčí Celního úřadu pro Pardubický kraj, Ludmila Říhová Zezulová.

Ředitelství silnic a dálnic mělo původně v předchozí studii vytipováno 34 míst, což ovšem na základě připomínek zmíněných v projednání s policií ČR a Celním úřadem snížilo daný počet na 5 míst. Dvě místa na silnici I/2 u Opočínku, jedno na silnici I/17 v Podhořanech, dále pak na silnici I/35 ve Vysokém Mýtě a na silnici I/43 v Dolní Lipce.

„Dolní Lipka se projektuje samostatně, jelikož se bude jednat o úpravu prostranství hraničního přechodu i z hlediska možného uzavírání hranic do budoucna. Místa byla vybrána z pohledu nákladů na stavební úpravy a majetkového vypořádání (pozemky),“ uvedlo ŘSD.

Pro Celní správu a policii není hlavním úkolem kontrola hmotnosti nákladních vozidel, přesto se jí zabývá a pravidelně věnuje. Jak zhodnotila mluvčí Celní správy „do července letošního roku bylo 44 pozitivních kontrol, to znamená, že každé druhé kontrolované vozidlo bylo přetížené. Z toho jsme vybrali na pokutách téměř 600 tisíc a zahraničním řidičům byla udělena kauce ve výši 24 tisíc,“ Deníku dodává Říhová Zezulová.

K problematičtějším patří především dodávky, kde je dána oficiálně váha do 3,5 tun, jenže jenom ona nenaložená dodávka může dosahovat váhy kolem tří tun, což by následně dovolilo naložit náklad jen o minimální hmotnosti. To se stává problémem pro řidiče a mnohdy předepsanou váhu nedodrží.

Automatické váhy zatím v plánu nejsou

Automatická místa pro vážení vozidel nad 3,5 tuny, kdy je váha přímo ve vozovce a měření hmotnost vozidel probíhá přímo za jízdy, a kdy je daný prostor snímán kamerou, je zatím v Pardubickém kraji v nedohlednu, jelikož zatím v plánu nejsou.

Samotná výstavba ploch pro měření se předpokládá v roce 2024 s tím, že frekvence vážení bude záležet na provozovateli.

Zdroj: Remešová Nikola