Muž vzal mrtvou včelu za okraj křídla a chtěl ji vyhodit, z posledních sil ho však bodla do bříška prstu a vše šlo velice rychle. Začíná se mu motat hlava a ztěžka dýchá, začíná boj o život, sousedka vytáčí tísňovou linku.

Zkušená operátorka Renata Doležalová vysílá dvě posádky ze základny v Chrudimi. I přes okamžitou péči se i nadále zdravotní stav muže rychle zhoršuje. Lékařka pacienta uvádí do umělého spánku a rozhoduje o definitivním zajištění dýchacích cest, to se však nedaří. Dochází čas a lékařka ve vteřině volí poslední možnou šanci, jak pacientovi zachránit život – bodnutím přímo do krku a obejitím oteklé sliznice.

Sehraný tým záchranářů připravuje vše potřebné a během dalších několika vteřin je pacient připojený k dýchacímu přístroji. Vše se podařilo a pacient je následně ve stabilním stavu předán na nejbližším ARO oddělení. Vyšlo to. Zachráněný muž poté lékařku navštívil, kromě poděkování jí přinesl i krásnou kytici.

(ZZS PAK)