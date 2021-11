VE 113 FOTOGRAFIÍCH: Starý most v Rosicích změnil místo. Posunul se o 18 metrů

/VIZUALIZACE MODERNIZACE TRATI/ Nevšední podívanou měli v posledních dnech obyvatelé Pardubic. Nedaleko nádraží v Rosicích nad Labem totiž dělníci posouvali o 18 metrů železniční most z konce šedesátých let minulého století. Vlaky na něm budou jezdit ještě necelé dva roky. Poté přenechá místo svému mladšímu kolegovi, který umožní zdvoukolejnění a zvýšení rychlosti na trati z Pardubic do Stéblové. Tím bude odstraněno nejméně propustné místo na tratích Pardubice – Hradec Králové a Pardubice – Chrudim.

Finální posun stávajícího ocelového železničního mostu přes Labe směrem k mostu silničnímu na trati Pardubice - Rosice nad Labem – Stéblová, do jeho provizorní polohy. | Foto: Deník/Luboš Jeníček

Ještě před přemístěním mostu z roku 1966 museli mostaři vybudovat pět dočasných pilířů a také dráhy, po kterých se most do nové polohy posune. „Přibližně 450 tun vážící starý most jsme nadzvedli o 8 centimetrů posunuli směrem k silničnímu mostu do nové polohy. Zde pak na něj převedeme provizorní trať tak, aby v prosinci mohla skončit výluka a mohlo se zde jezdit po jedné koleji," řekl oblastní manažer Skanska Michal Hrutkai. Posun starého mostu uvolní místo pro výstavbu nového dvoukolejného obloukového mostu. Ten pracovníci začnou montovatv roce 2022 na břehu a o rok později jej po výstavbě nových opěr a pilířů vysunou nad řeku a zprovozní. Most bude ocelový a třípolový. Tím však novinky na budoucí dvojkolejné trati nekončí. „Nyní pracujeme v železniční stanici Pardubice-Rosice nad Labem, kde budujeme nové nástupiště, podchod pro cestující a zajišťujeme napojení stanice na provizorní přeložku po přesunutém starém mostě," popsal projektový manažer Skanska Jan Mitlöhner. Hlavní práce na projektu budou letos probíhat do 17. prosince, kdy by měla být ukončena aktuální nepřetržitá výluka. Některé práce se pak na čas zastaví z důvodu klimatických podmínek, jiné budou omezeně pokračovat i v zimních měsících. „V příštím roce nás čekají náročné práce na traťovém úseku z Rosic do Stéblové. Tento úsek zahrnuje několik přeložek stávající trati, které umožní zvýšení rychlosti na 160 kilometrů v hodině. Pokračovat budou i práce na podchodu v Rosicích a mnoha dalších objektech a technologických zařízeních," nastínil Mitlöhner. Projekt v hodnotě 2,6 miliardy korun by měl být hotový do konce roku 2023.