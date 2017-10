Ve volebních místnostech v Pardubicích bylo v pátek odpoledne plno

Pardubice - Úderem druhé se otevřely volební místnosti v celé republice. Pardubický deník byl u toho, když se tak stalo na Základní škole Bratranců Veverkových v centru Pardubic.

„K volbám jsem přišel proto, že k nim chodím pravidelně už celá léta a nechci vynechat,“ řekl Deníku Karel Bláha, který přešlapoval před volební místností okrsku 1005 na Základní škole Bratranců Veverkových už pár minut před jejím otevřením. S úderem druhé vkročil do místnosti, aby se stal prvním voličem v daném okrsku. „Každý rok chodím volit přesně ve dvě, abych to měl za sebou,“ vysvětlil Bláha.



Komise vítaly i lidi, kteří byli u voleb poprvé, a nebyli to jen ti, již nabyli čerstvě volební právo. „Jdu volit poprvé, od osmnácti jsem zatím nebyla. Podmínky na žití jsou rok od roku horší a to, co vláda vymýšlí, není vůbec nic hezkého. Tak jsem si řekla, že už bych asi tedy měla jít volit. Politiku moc nemusím, ale jednoduše jsem se koukla, co různé strany nabízejí a už nebylo tak těžké se rozhodnout. Zvolila jsem tu stranu, která nabízí nejlepší podmínky pro rodinu. Až budou další volby, nejspíš půjdu zase,“ svěřila se maminka Lucie Prouzová, která mířila k volbám na ZŠ Bratranců Veverkových kolem třetí hodiny.

„Účastí ve volbách chci projevit svůj názor, když mám tu možnost. Letos to je podruhé, co můžu volit, loni jsem byla nemocná, takže tentokrát je to poprvé, co jdu k volbám. Koho volit, jsem se rozhodovala podle toho, co vím z televize nebo z novin,“ řekla Kateřina Včelišová při cestě do volební místnosti na ZŠ Bratranců Veverkových.



Vyjádřit svůj názor pomocí hlasu přišli i lidé z pardubické hudební scény. „Jít k volbám považuji za naprostou nezbytnost, kor v současné době. Nemůžeme to přeci nechat jen tak na náhodě a ty hlasy nikomu nedat, protože je pak dostanou ti, které nechceme. To je pak jednoduchá volba, zda jít, nebo ne. Zatím jsem nikdy volby nevynechal. Dříve jsem věděl jasněji koho volit, poslední dobou už je to těžší, ale teď, když už jsem tady, tak jsem rozhodnut,“ okomentoval svůj postoj Miroslav Papež, provozovatel pardubického hudebního klubu Žlutý pes, který volil na ZŠ Bratranců Veverkových.



K volbám na ZŠ Bratranců Veverkových dorazil krátce po otevření volebních místností i hokejový trenér Vladimír Martinec. „Chodit k volbám je normální, nevím, jestli jsem vůbec někdy vynechal od 60. let, kdy jsem byl poprvé. O tom, koho budu volit, nemám jasno téměř nikdy, vždy ještě těsně před volbami přemýšlím, který ten lístek do obálky vložit. Takto brzo jsem dorazil volit zaprvé kvůli tomu, že to chci mít za sebou a zadruhé proto, že mám ještě odpoledne nějaké úkoly a večer se od šesti hraje hokej,“ podotkla hokejová legenda.

K urnám samozřejmě našli cestu i politici. Jednoho z nich zastihl Deník přesně ve dvě hodiny. „Každý máme svoji představu, jak by měl stát nebo politika vypadat a abychom to mohli realizovat, tak bychom měli přijít k volbám. Jsem tu už od otevření volebních místností, protože mám zajišťování voleb společně s tajemnicí obvodu na starosti. Musíme tudíž objet všech dvacet volebních místností v našem obvodu a začínáme vždy právě tady na Bratrancích Veverkových,“ okomentoval otevření volebních místností starosta prvního městského obvodu Jaroslav Menšík, kterého Deník zastihl, jak odvolil a následně obcházel všech osm volebních místností na ZŠ Bratranců Veverkových.



Taktéž v budově ZŠ Dubina volí voliči z osmi okrsků – celé sídliště plus lidé z Hůrek. V místnostech se občas kolem tři čtvrtě na čtyři nakupilo více lidí, kteří si museli stoupnout do fronty, kde čekali, až se uvolní místo za plentou.



„K volbám chodím pravidelně, pokaždé zvažuji, jakou stranu zvolím, někdy je to těžké, například letos. Zatím jsem ještě ale volby nevynechal,“ prozradil Jan Hrdlička, volící kolem půl čtvrté na dubinské škole.



„K volbám jdu, protože mě zajímá, co se v tomto státě bude dít. Budu volit toho, s jehož názory bude souznít a jehož propagace se mi bude líbit. Letos bylo těžké se rozhodnout, ale zvolil jsem stranu ANO, už jen proto, že odmítá přijetí eura. Bylo by to podle mého zbytečné a zdražovalo by se. Volit jdu podruhé, čili jsem zatím vždy byl,“ prozradil mladík Petr Doležal na cestě k urně na ZŠ Dubina.

Zatímco na volebních místech, kde je více volebních místností, jako je třeba ZŠ Bratranců Veverkových nebo právě dubinská základní škola, je první dvě hodiny opravdu „šrumec“, tak tam, kde volí voliči pouze z jednoho okrsku, je znatelně méně rušno, jako třeba ve Spojile. Na spojilské voliče čeká urna v útulné místnosti přízemní budovy obecního úřadu. Tam odvolil i Jan Zahálka. „Vybral jsem si stranu, které věřím a tu jsem taky zvolil. Letos se mi vybíralo docela lehce, upnul jsem se na jednu stranu, kterou jsem před volbami sledoval a ta se mi líbila. K volbám chodím vždy,“ prozradil při cestě od urny spojilský občan.



„Volit chodím proto, že mi veřejné dění není lhostejné. Ne, že bych si myslel, že jeden hlas něco zásadního změní, ale na druhou stranu nejít volit, neměl bych pak morální právo na politiky během volebního období nadávat. K letošním volbách bych vyzval všechny, ať jdou volit a volí uvážlivě demokratické strany, “ řekl Viktor Kalabza, volící ve třídách ZŠ Spořilov.



Volební komisaři, kteří chtějí volit, si musejí odběhnout odvolit do svého okrsku během dvouhodinové pauzy, na kterou mají nárok, nebo si zařídit voličský průkaz. Nejlépe jsou na tom ti, kteří mají svou urnu takřka za rohem. „Sedím ve volební komisi na ZŠ Staňkova a volím v jiném okrsku, jehož místnost je ale také na Staňkovce, takže si jednoduše na chvíli odběhnu. Volit určitě chci, a to proto, abych vyrovnal hlasy lidí, kteří tam házejí strany s komunistickým nebo fašistickým smýšlením a také proto, že mi není jedno, kdo tam bude sedět. Myslím, že nikomu to jedno být nemělo,“ vyjádřil se student Jakub Šidlák.



„Myslím si, že je důležité, aby lidé chodili volit. A aby to bylo možné, musí sedět někdo ve volebních komisích, takže jsem si letos řekla, že letos tímto způsobem pomůžu a udělám tak něco navíc, než abych jen odvolila. Příjemné je i to, že člověk za sezení v komisi dostane finanční odměnu. Zajímalo mě také, jak to všechno v zákulisí voleb organizačně funguje, jak je zabezpečená urna a tak. Protože jsem z Pelechova, kde volíme v Lipolticích, zařídila jsem si volební průkaz, abych nemusela jezdit volit tam. Vyzkouším si tudíž i volbu s voličským průkazem,“ prozradila studentka Andrea Jarolímová pár minut před otevřením místností na ZŠ Bratranců Veverkových.

„Kamarád mi poslal formulář pro volebního komisaře, tak jsem si řekl, že do toho půjdu; je to dobrý přivýdělek. Letos jsem v komisi už podruhé, při loňských krajských volbách jsem seděl v komisi na Gymnáziu Mozartova. Tam i volím, a protože nemám zařízený voličský průkaz a chci volit, tak využiju dvouhodinové pauzy, na kterou mám nárok a odskočím si odvolit do Polabin,“vysvětlil volební komisař ze ZŠ Bratranců Veverkových student Miroslav Hakl.



„Volit chodím pravidelně už od osmnácti. Každopádně teď jdu především proto, že kolem sebe (i v rámci rodiny) vidím spoustu lidí, kteří se chystají volit strany, se kterými zásadně nesouhlasím. Tak věřím, že můj hlas a hlasy podobně smýšlejících něco změní nebo alespoň vyváží,“ řekla Deníku Barbora Valentová.



„Chodím k volbám pravidelně. Už jsme odvolil. Letošní kampaň se mi obecně vůbec nelíbila, byla velmi populistická. Líbila se mi ovšem volební místnost na obecním úřadu, kde před vchodem seděla kočka,“ povšiml si student Tomáš Horák, který vhodil obálku se svým hlasem v Ostřešanech. Jaroslav Praisler