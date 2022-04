Dělníci už pracují například na silnici I/36 v Semtíně, kde kompletně rekonstruují most. Oprava si vyžádá přes 40 milionů korun. Práce tam budou probíhat na etapy, řidiči se ale musí připravit na jízdu ve zúžených jízdních pruzích a rychlost 30 kilometrů v hodině.

„V pozdějších fázích bude provoz veden střídavě jedním jízdním pruhem a řízen semafory. Kvůli uzavření přilehlé stezky bude zřízena provizorní lávka,“ informoval Jan Rýdl z Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Stavbu přemostění vnitrozávodní komunikace také komplikuje množství přeložek inženýrských sítí.

Trpělivostí se musí obrnit i řidiči projíždějící přes Lázně Bohdaneč. Tam v březnu začala uzavírka Pernštýnské ulice v úseku od kruhového objezdu na Masarykově náměstí po křižovatku se Spojovací ulicí. Druhá etapa rekonstrukce průtahu městem vyjde na více než 8 milionů korun bez DPH. Zároveň se chystá částečná demolice mostu přes Rajskou strouhu. Další práce začnou 15. května a potrvají minimálně do 30. června.

I nadále bude uzavřena Kolínská ulice mezi Chvaleticemi a Kojicemi. Tam stavební práce budou trvat minimálně do 6. května.

Stejně tak budou dalších pět měsíců zavřené silnice z Prachovic do Dolní Rovně a z Dašic do Časů a Dolních Ředic, a to kvůli stavbě D35.

Kvůli sportovní akci budou v Pardubicích 27. dubna neprůjezdné ulice Kostelní, Svaté Anežky České, Pernštýnská a Na Třísle. Závod ale omezí dopravu pouze na jeden den.

Naopak už jen necelý měsíc dělí Pardubáky od znovuotevření nadjezdu Kyjevská. Úplná uzavírka po Zelenou ulici má skončit 30. dubna. Řidičům se tak zrychlí cesta například do Pardubické nemocnice.

Nadjezd se opravuje od března 2021 a bude stát zhruba 250 milionů korun. Rekonstrukce, která měla být původně hotová loni v listopadu, už přinesla mnoho komplikací. Řidiči se tak otevření nemohou dočkat. „Konečně, už bylo na čase,“ řekla Magda z Pardubic, která je ale zároveň s optimismem opatrná. „Už několikrát se stavba protáhla, tak uvidíme, jestli teď datum dodrží,“ dodala.

„Hlavně se uleví všem, kteří pravidelně jezdí na léčení a vyšetření do nemocnice,“ zmínila také Pardubačka Zdeňka.