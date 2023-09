/VIDEO, FOTO/ O víkendu se konala večerní plavba po Labi. Plulo se z Kunětic do Pardubic.

Noční jízda paddleboardů na Labi. | Video: Michal Žampach

Obliba paddleboardingu na Pardubicku roste, a to dokonce natolik, že se v sobotu 2. září pořádala i večerní plavba po Labi. Plulo se z Kunětic do Pardubic, a to k soutoku řek Labe a Chrudimky. Plavba začala v Kuněticích, kde se sešla parta příznivců paddleboardingu a vyrazila po Labi směrem k pardubickému parku Na Špici. Noční plavba přilákala jak zkušené paddleboardisty, tak ale i úplné začátečníky, kteří na prkně stáli doslova poprvé.

„Je to naše poslední letošní večerní jízda na paddleboardech z Kunětic, protože je konec sezóny. Přesto je to nádherné, ten západ slunce z vody je úplně nepopsatelný,“ řekla organizátorka plavby, Petra Kocandová. Trasa byla dlouhá kolem šesti kilometrů a vedla atraktivními místy s čistou vodou, jež umožnila případné nechtěné koupání, což bylo zároveň i osvěžením v krásném letním počasí, které po celou dobu panovalo.

VIDEO: Poslední prázdninové představení. Léto na Příhrádku se loučilo knihami

„Plavba byla moc hezká, při západu slunce bylo vidět ty krásné barvy a vzhledem k tomu, že jsem na tom stál poprvé, tak to bylo zajímavé,“ řekl jeden z účastníků plavby. Pořadatelé si pro paddleboardisty připravili i občerstvení a každý mohl zažít pravý paddleboardový večírek. Po celou dobu jízdy jsou přítomni i organizátoři, kteří se starají o klidný průběh plavby. Akce se mohou účastnit rodiny s dětmi, ale i zvířata, jde především o to, aby byla dobrá nálada a bez problému se všichni dostali do cíle.