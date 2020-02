Které slitiny mědi Egypťané v minulosti využívali a z jakých nalezišť pocházela měď používaná metalurgy ve starověku? Odpovědi na tyto otázky hledá mladý vědec Jiří Kmošek z Fakulty restaurování Univerzity Pardubice, který se zabývá analýzami historických artefaktů. Nově k tomu bude mít podmínky i díky tříletému prestižnímu stipendiu Rakouské akademie věd.

Vědec Jiří Kmošek při práci. | Foto: Univerzita Pardubice

Na svém doktorskému výzkumnému projektu totiž pracuje také na Institute of Science and Technology in Art při Vídeňské akademii výtvarného umění. Jeho přírodovědné analýzy historických artefaktů ze slitin mědi z nejrůznějších světových muzejních sbírek navazují na archeologické výzkumy v Egyptě. V rámci projektu analyzuje například artefakty z Umělecko-historického muzea ve Vídni, Britského muzea v Londýně nebo pařížského Louvru. Přímo v Egyptě spolupracuje s Českým egyptologickým ústavem, Káhirskou univerzitou a zahraničními archeologickými expedicemi.