Nejen to mnohé potěšilo, radost navodila i zvířecí mláďátka letošního jara. Například žáci ze střední zemědělské školy v Lanškrouně s sebou přivezli telátka, jež se s velkou pýchou procházela mezi návštěvníky za doprovodu svých žáků. Nechyběla ale ani kůzlátka, kuřátka nebo třeba kachňátka.

Týden před Velikonocemi se již tradičně zaplnilo nádvoří zámku v Pardubicích velikonočními dekoracemi, výrobky, lokálními produkty či ukázkami prací žáků ze středních škol. Na své si tu přišli dospělí i děti, pro které zde bylo připraveno mnoho her, soutěží a zajímavých ukázek spojených s tradičními velikonočními zvyky.

„Na Velikonoce jsme přivezli pomlázky z vrbového proutí, které mě naučil plést můj táta. Dále různě vyřezávaná vajíčka a dřevěné dekorace,“ popsal svůj sortiment jeden z prodejců Jakub Tománek.

Návštěvníci si mohli vybírat také z proutěných košíků, pomlázek či keramických a kovaných předmětů. Probíhala tu i vlastnoruční výroba dětských hraček, hlavolamů, stoliček, vařeček, fajfek a jiného, převážně ze dřeva. Právě dřevo se stalo hlavním znamením pro měsíc březen a kdo chtěl, mohl si z tohoto přírodního materiálu vyzkoušet vyrobit vlastnoruční dekorace a zjistit co vlastně práce se dřevem obnáší.

Pro radu si mohli lidé přijít i k těm nejzkušenějším, jelikož na zámek přijeli i opravdový mistři řemesla, a to jak ze středních odborných škol, tak z řad odborníků, jež se pro ně stala práce se dřevem předáním rodinného dědictví, ale i uměleckou tvorbou. Žáci ze středních škol pod vedením odborných učitelů prováděli ukázky prací se dřevem i s kovem, pod jejich vedením si práci vyzkoušeli i návštěvníci.

„My za Střední průmyslovou školu stavební v Pardubicích předvádíme kovářské řemeslo a na těchto trzích předvádíme hlavně kování růží, není to kovaná růže, jedná se o umělecko - zámečnické práce,“ vysvětlil Deníku učitel SPŠ stavební Pardubice Richard Špilka.

Na velikonoční jarmark dorazil také Stanislav Baťa, který nechal rovněž nahlédnout do svého tajemství - tentokrát ve výrobě dýmek. „Jsem jeden z posledních, který dělá tyhle Krakonošovy fajfky. Zajímavé jsou ještě tyhle součkované Buldoky to má takový rastr na povrchu a je tam nejhezčí ten kontrast toho dřeva a toho umělého povrchu. Nejlepší dřevo je briar. To je kořen vřesovce vzrostlého, který roste kolem středozemního moře na vápenitých skalách. Fajfky jsou hlavně relaxační předmět,“ poznamenal Baťa.

Také umělecký řezbář a dvojnásobný mistr světa ve svém oboru Radek Smejkal se stal pro mnohé ohromnou inspirací. Je totiž doslova kouzelníkem. Mnozí rovněž zavítali ke stánku, kde předváděl své umění i zkušený košíkář Vojtěch Váňa, jež nejen, že předváděl své výrobky, ale i s trpělivostí předával a učil návštěvníky, jak si například uplést velikonoční pomlázku. Mezi jeho tvorbou se objevily také často vyhledávané ošatky na ovoce, košíky na houby a bylinky nebo třeba i dvouušní koše na seno a trávu.

Na jarmarku si přišli na své i milovníci jídla, kteří ochutnávali tradiční mazance, jidáše, bramborové placky, uzenářské výrobky, sýry, jogurty či tvarohy. Dále pak nechybělo ani dobré pití v podobě bylinných čajů, kávy, vína, medoviny i domácích limonád či koktejlů.

„Přijeli jsme z Čáslavi a jsme nadšení co toho tady je. Přijde nám, že toho tu přibývá, což je dobře, protože si to tu nenecháme uniknout žádným rokem. Vždycky si odsud odvezeme něco k Velikonocům, aby nám bylo veseleji a ty svátky nám skutečně připomínaly jaro,“ s úsměvem se svěřili manželé Roháčkovi z Čáslavi.

Velikonoce na zámku se i letos konali pod záštitou náměstka hejtmana Pardubického kraje Romana Línka a radního Pardubického kraje Josefa Kozla.