„V obvodě máme ohrožené tři vesnice - Drozdice, kde se teďka nacházíme, Nemošice a Mnětice. Nejaktuálnější stav je takový, že voda nám trošku roste, i když v podstatě pomaleji, než jsme čekali. Jsme rádi, ale i tak nespíme. Připravujeme pytle s pískem, abychom byli připraveni dnes večer to rozvézt. Hlídáme všechny mosty, kdyby se náhodou někde nějaký kmen utrhnul a zablokoval most,“ řekl Jan Procházka, starosta obvodu Pardubice IV.

„Tenkrát to nepřišlo odsud, ale mezi Drozdicemi a Mněticemi, tam je ten břeh trochu nižší, takže to šlo přes pole a vracelo se to zpátky do Chrudimky,“ svěřil se jeden z obyvatel Drozdic.

„Vzhledem k tomu, že se tady povodně dost často opakují v Hrochově Týnci a místních částech, tak z mého pohledu jsme na to připraveni. Dobře funguje jednotka našich dobrovolných hasičů, další hasiče máme v Blížňovicích, takže ti si hlídají Blížňovice. Teď už naše jednotka objíždí ostatní místní části a tam, kde je potřeba, tak doplňují pytle s pískem a dělají protipovodňová opatření,“ řekl Aleš Vašek, starosta Hrochova Týnce.