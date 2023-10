/ANKETA/ Zdobené kloboučky žen, usměvavé celebrity a plné tribuny. To je Velká pardubická, závod pověstný po celém světě. 133. ročník dostihu si však vyžádal na Taxisově příkopu další oběť. Kůň byl na místě mrtvý, žokeje museli zdravotníci oživovat. Většina Čechů odsuzuje španělské toreadory týrající býky, ale zároveň u nedělní kávy a štrůdlu sledují na obrazovkách mnohdy horší podívanou v přímém přenosu. Velký Taxis má napříč republikou po víkendu ještě víc odpůrců, kteří volají po jeho zrušení nebo úpravě. Ale ozývají se i jeho zastánci. A co si myslíte vy?

Nejpřetřásanější moment letošní Velké Pardubické, osudný skok přes Taxisův příkop | Video: profimedia.com

Vítěz dostihu hnědák Sacamiro v sedle s Janem Faltejskem jsou oslavováni, devítiletý valach Stuke s žokejem Benoitem Claudicem se už po závodní dráze nikdy neproběhne - u překážky si po skoku utrpěl fatální zranění.

Z osmnácti jezdců jich pokračovalo v závodu dál pouhých deset, šlo o hromadný karambol způsobený náhlým vybočením koně před překážkou.

Diana Šlechtová, předsedkyně Unie práv zvířat, je zhnusena tím, co se na Taxisově příkopu stalo. "Velká pardubická mi připomíná středověká jatka, jde o falešný snobský byznys. Nechápu, proč se informace o smrti koní tají," řekla. Hovoří o tom, že se zpráva o mrtvém valachu Stukovi do konce závodu v televizním zpravodajství neobjevila.

Nebyla ani na facebooku Pardubického kraje, který vyvěsil galerii snímků z dostihů, v záplavě pozitivních a usměvavých fotek záběr na Taxisův příkop s hromadným pádem koní a jezdců ovšem chyběl.

Zpěvačka a herečka Kristýna Šebíková k tomu dodala výzvu pro pořadatele Velké pardubické: "Dejte si tuto fotku na plakát pro další skvělý ročník, na který se jistě všichni velmi těšíme… A dodatek paní na konci televizního vysílání, že všichni koně jsou v pořádku, když kůň utrpěl fatální zranění a bohužel už je po smrti, asi nemá cenu více komentovat. Opravdu budeme jen přihlížet tomu, jak zvířata díky potěšení člověka umírají? Omlouvám se, ale tohle za mě opravdu NE," uvedla.

Asi nejpřetřásanějších 18 vteřin letošní Velké pardubické:

Zdroj: profimedia.com

Učitel Jan Pokorný z Orlicka neváhal a brutální záběr z Taxisu připojil k příspěvku Pardubického kraje se slovy: "Koukám, že hlavní fotka z celého dne v galerii “překvapivě” chybí, pročpak asi? Nehodí se do hitparády úsměvů a dobových kostýmů? Tak ji přidávám níže pro doplnění, aby náhodou nezapadla".

Svůj názor nesmlčel ani Tomáš Martínek z chrudimské organizace Hurá na výlet!. "Mám rád koně a jízdu na koni, hlavně v lese, v klidu. Mám rád veřejnoprávní media, obvykle to má úroveň. Ale nemohu se smířit s lámáním vazů koním v přímém přenosu, za potlesku, při hlasovém komentáři moderátora ČT, který řekl: Velký Taxis, překážka, kterou si koně jen jednou za rok mohou vychutnat! Nezlobte se, ale mám pocit, že to nás v Pardubicích a v ČR činí hodně primitivními a je mi z toho pěkně smutno. A jsem přesvědčen, že dokonce ani osel by nedělal takové koniny," napsal na facebook Martínek.

Podle známého veterináře a "koňáka" ze Slatiňan na Chrudimsku Ivana Jeníka, jehož otec jel Velkou pardubickou 14x, není problém v Taxisu, ale v připravenosti koní na takovou překážku.

"Problém není ve skocích, ale v rychlosti. Už před 40 lety, kdy jsem končil studia na vysoké škole, byly vášnivé debaty o vhodnosti oranice. Teď je to vláčenice a je v pohodě. Co se týče Taxisu, před úpravami byl mnohem nebezpečnější. A myslím si, že v neděli prostě valach Stuke nebyl dobře připraven, nevěděl vůbec, o co jde. Neměl to natrénováno. A druhou chybou bylo, že všichni byli velmi blízko sebe," uvedl Ivan Jeník.

Řešení proto vidí nikoliv ve zrušení překážky nebo dostihu samotného, ale v připravenosti zúčastněných koní. Jeníkův otec Oldřich jel tento těžký závod v 60. letech čtrnáctkrát. Sice nikdy nezvítězil, ale v nejlepších dobách se svým koněm obsadil druhé a třetí místo.

Prohlášení dostihového spolku:



Na Taxisově příkopu bohužel utrpěl fatální zranění kůň číslo 12 Stuke.

Zraněný žokej Martin Liška (Argano) bude podle zpráv lékařů v pořádku, ostatní účastníci dostihu včetně koní také.

Během sobotního i nedělního mítinku jde o jediný případ závažného zranění.

S realizačním týmem soucítíme a prosíme o respektování jeho soukromí.

Děkujeme.

Dostihový spolek se v následujících dnech bude věnovat analýze situace a s odborníky diskutovat o dalších případných opatřeních.

Děkujeme za pochopení.

Pořadatelé Velké pardubické smrt koně komentovali hned večer po skončení dostihů.

V následné diskuzi se ale objevily i jiné, než odsuzující názory. Podle některých lidí v debatě by totiž zrušení velkého Taxisu naprosto zničilo nejtěžší překážkové dostihy na světě. Zmenšení příkopu už v minulosti proběhlo a není možné jít v opatřeních dál.

"Kdyby nebyly dostihy, tak většina z těchto koní by nežila, protože by se ani nenarodila," napsala například v diskuzi Monika Sedláčková. A takových zastánců Velké pardubické je více - někteří pokládají za větší nebezpečí, než je Taxis, Irskou lavici, jiní argumentují tím, že mnoho koní zahyne třeba při úrazech ve výběhu či ve stáji. Anebo je zabijí lidé, kteří je v dobré vůli nakrmí houskami nebo jedovatými bobulemi tisu.

"Jen ta Velká pardubická je zkrátka více na očích," napsal jeden z debatujících.

Redakce Deníku požádala o vyjádření hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického:

"Finálový dostih jsem stejně jako ostatní sledoval jako divák. Kolize na Taxisu byla tentokrát opravdu velká. Podle mého názoru musí nyní především organizátoři ze záznamů pečlivě posoudit, k čemu vlastně došlo. Závěry ohledně případných úprav překážky by měly učinit oni po dohodě s majiteli stájí. Mrzí mě, co se stalo. Dostihy jsem vždycky bral nejen jako sportovní disciplínu, ale také jako pěknou tradici spojenou s naším krajským městem. Chápu současné emoce, také jsem se při pohledu na hlavní dostih necítil dobře. Přesto si myslím, že posouzení veškerých rizik by měli provést především odborníci z branže," uvedl hejtman.

