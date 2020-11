„Nevíme, co bude za měsíc, přesto jsou smlouvy připravené tak, aby když to hygienická situace dovolí, se mohl Zimní sportovní park standardně od prosince otevřít,“ upřesnil náměstek primátora Petr Kvaš.

Na provoz parku zastupitelé i přes určité námitky vyhradili potřebné finance. „Nevěřím, že sportoviště budeme moct využívat, je nereálné, abychom tam mohli v prosinci bruslit,“ odkázal se zastupitel Ondřej Karas na stále se zpřísňující opatření. Přesto ale návrh prošel a Pardubice jsou na vybudování a otevření venkovního kluziště připravené.

BRUSLIT BY SE MOHLO AŽ DO ÚNORA

„Pokud by k částečnému uvolnění došlo, zimní sportoviště je přesně tím místem, kde se mohou mladí lidé hýbat hned, jakmile to nařízení vlády dovolí. Nejedná se navíc jen o prosinec, ale i leden a únor,“ reagoval náměstek Jan Mazuch.

Město má také vidinu toho, že ledová plocha by mohla sloužit i sportovním klubům a mohla by jim pomoci vrátit se k tréninkům. „Ve velké a malé ledové hale se bruslit nedá, takže by tam mohli trénovat třeba i profesionálové, například krasobruslaři,“ doplnil Kvaš.

Led by ale mohl sloužit i hokejistům Dynama, kteří nyní jezdí za ledovou plochou do polské Svídnice. Ve středu tým odjel na druhou část soustředění. „Chceme čas strávený na ledě využít maximálně. Tak abychom v případě, že by vládní opatření opět dovolila rozehrát Tipsport extraligu, byli co nejlépe připraveni,“ řekl sportovní ředitel klubu Dušan Salfický.

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ SI UŽILO 22 TISÍC LIDÍ

Město chce navíc vyzkoušet nový model provozu, který dva roky pilovalo. Původně ledová plocha stála v cílové rovině Velké pardubické, což se neukázalo jako šťastné řešení. Poté byla přesunuta za paddock, kde zůstane i letos. Provoz bude mít pod palcem Dostihový spolek, nikoli město. „Personál, úpravu ledu, prodej vstupenek a další si pod sebe vezme Dostihový spolek, kterému město zapůjčí mobiliář, chlazení, mantinely a podobně,“ doplnil Kvaš.

Zimní ledový park se v uplynulých dvou letech stal velmi oblíbeným, loni ho za tři měsíce navštívilo 22 tisíc bruslařů, kteří přišli na veřejné bruslení. Další lidé dorazili při soukromých pronájmech.