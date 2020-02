Koupit maso a pití a jít ven jen tak si něco ogrilovat. Oblíbená letní aktivita už není jen výsadou lidí vlastnících zahrádku, uspořádat grilovačku budou moci třeba i obyvatelé panelových domů. Pomohou jim k tomu veřejná griloviště, kterých chce pátý pardubický obvod na svém území vybudovat hned několik.

„Grilování se v posledních letech stalo téměř národním sportem. Rádi bychom proto dali možnost grilovat i těm, kdo nemají vlastní zahrádku,“ vysvětlil zastupitel obvodu za Piráty Filip Vařecha. Piráti tak vytvořili interaktivní mapu, v níž mohl kdokoli označit místo, kde by si gril přál. Lidé se úkolu zhostili s vervou, jelikož se na mapě sešlo 18 nápadů.

Některé neprošly

Některé návrhy jsou ale nerealizovatelné. Dvě místa se nacházela mimo území městského obvodu a mnoho lidí také navrhovalo oblast dukelského lesoparku. „Není to bohužel možné, protože to neumožňuje legislativa. Konkrétně pak lesní zákon, který stanoví, že s otevřeným ohněm není možné manipulovat ve vzdálenosti do 50 metrů od hranice lesa,“ konstatoval zastupitel.

Nakonec zbylo 11 návrhů, které tvůrci mapy předali vedení města, to z nich vybere tři až pět lokalit, jež ještě letos zrealizuje. „Vše budeme během února vyhodnocovat a určitě zveřejníme výsledky a případně i důvody, proč některá místa nebyla vybrána. Předpokládaná realizace by měla být hotova do léta,“ upřesnil starosta Dukly Jiří Rejda.

Jedno místo je ale jasné, s prvním a také největším grilovištěm vedení radnice už delší dobu počítá u staré vojenské plovárny. S odlehlým nevyužitým místem má město i další plány, gril tam vyroste na jaře.

Griloviště pak budou přístupná v jakoukoli dobu a budou fungovat bez omezení. Starosta předpokládá, že si lidé donesou uhlí nebo dřevo, ugrilují si a poté dle slušného vychování i uklidí. „Tento rok pro nás bude testovací a následně vyhodnotíme, zda nedojdeme k nějakým dalším úpravám či dovybavení,“ doplnil Rejda.

Zájem opadl

V Pardubicích už dvě griloviště fungují. Jedno na Dubině, kde je provoz podobný, jako se chystá na Dukle. Další je v parku Na Špici, to si lidé ale musí předem zarezervovat a zaplatit 60 korun za hodinu.

Otázkou je, zda se bude kolem grilovišť udržovat pořádek a jaký o ně bude zájem. „Máme griloviště už několik let. Zpočátku o něj byl veliký zájem, ale postupně opadl. Je to to samé jako s venkovními posilovnami. Všichni křičeli, že chtějí cvičit venku, a nyní jsou ty tělocvičny prázdné,“ řekl starosta Dubiny Vítězslav Štěpánek. Zatímco ale na Dubině pořizovali pouze gril za 12 tisíc, Dukla chystá i posezení a celkem chce za první griloviště dát 250 tisíc.