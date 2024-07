Základem proto bylo za prvních deset let vybudovat veškeré zázemí. „Pak jsem se zaměřili hlavně na to, aby se tu lidem dobře žilo,“ usmál se v rozhovoru pro Pardubický deník Kosel.

Horní Ředice vyhrály obec roku Pardubického kraje, díky čemu jste získali první místo?

Při téhle soutěži bylo důležité prezentovat celou obec a všechny spolky, které tu máme. Spolky se skvěle představily a prostřednictvím hraných vystoupení se zapojily i mateřská a základní škola. Důležitým prvkem bylo i to, že se hodně staráme o vzhled obce a úpravu zeleně, zakládáme si na tom, že všude máme hodně květin.

Když mluvíte o spolcích, které se před komisí prezentovaly, jaké to například byly?

Momentálně máme vynikající fotbalový klub, který dvakrát po sobě vyhrál krajský přebor Pardubického kraje, což si myslím, že je na velikost naší obce skvělý výsledek. Dále aktivní tělovýchovu Sokol, Svaz dobrovolných hasičů, který má své vlastní zázemí a díky tomu výborně funguje. Máme i Myslivecký spolek nebo ochotnický soubor, který mívá vyprodaná představení.

Pořádáte v průběhu roku nějaké zajímavé akce?

Zastáváme názor, že jednorázové akce jsou sice hezké, ale za chvilku jsou zapomenuty. Proto se snažíme věnovat spíše pravidelně se opakujícím tradičním akcím. Jednou za pět let realizujeme rekonstrukci bitvy ze sedmileté války. Tato akce je velmi náročná jak finančně, tak organizačně. Další oblíbenou akcí je masopust a potom různé sportovní akce pořádané Sokolem. Například Hornoředická desítka je běh, který se běhá v noci s čelovkami, dále Hornoředický Atleťák nebo sportovní den pro rodiče s dětmi. Jednou z nejoblíbenějších akcí v průběhu roku je Hornoředické gulášožraní, kterého se vždy účastní několik družstev. Tato akce je hezká v tom, že ji pořádají občané sami. Celý výtěžek z akce jde na podporu sportovních aktivit dětí. Vloni se podařilo získat 90 tisíc a letos 70 tisíc korun.

Když se přesuneme od akcí, které se konají v průběhu roku k běžným dnům. Jaké vyžití občané mají, čím se mohou bavit?

Naše obec se může pyšnit tím, že má skvělé zázemí pro sport. Máme dva tenisové antukové kurty, u školy hřiště s umělým trávníkem. Ve společenském zařízení vedle Ředického rybníka je velké fotbalové hřiště, hřiště pro hokejbal nebo plážový volejbal, pingpongové stoly i dětské hřiště.

close info Zdroj: Deník/Homolková Andrea zoom_in Obec Horní Ředice vyhrála titul Vesnice roku v Pardubickém kraji.

To není všechno, že?

V blízkosti Obecního domu je minigolfové hřiště, které tu stojí od roku 1996, tenisové kurty, dětské hřiště a restaurace Rosnička. Další hospodou je i hostinec u Červinků, kde se často konají různé společenské akce, svatby nebo smuteční rozloučení. V malé vesnici je poměrně náročné udržet restaurační služby, ale zatím se nám to úspěšně daří. Máme i menší prodejnu s potravinami.

V obci nemáte poštu, není to problém?

To že ji nemáme je dáno historicky, protože při rozdělení obcí zůstala v Dolních Ředicích. Ale neřekl bych, že by vadilo, že ji nemáme. Tím, že se nacházíme nedaleko Holic, tak si lidé zvykli využívat tyto služby tam nebo v Dolních Ředicích. Nechali jsme ale vybudovat boxy pro vyzvedávání zásilek a možnost vyzvednout si balíček je i v místním obchodě a lidem to stačí.

Rozšiřovala se v posledních letech v nějakém větším měřítku vaše obec?

Hodně se u nás stavělo po roce 2000, kdy vzniklo přibližně 70 rodinných domků. Obec k nim zajistila kompletní infrastrukturu. V současné době vycházíme z územního plánu. Máme tu pozemky, na kterých by se dalo stavět, ale ty nepatří obci. Proto momentálně není plánovaná další výstavba.

Jaké by mohly být hlavní důvody pro lidi, kteří přemýšlí, že by se do Horních Ředic přestěhovali?

Horní Ředice se nachází v klidné, bezpečné lokalitě. Mají toho hodně co nabídnout, ať už lokalitou, ve které se nachází, spolky, kluby, kulturním vyžitím nebo zázemím, které nabízí.

Je v obci něco, co ji dlouhodobě trápí nebo způsobuje problémy?

Myslím si, že nemáme vyloženě nic konkrétního, co by nás v obci trápilo nebo by nám chybělo. Ale před dvěma lety jsme oslovili občany s tím, co si přejí a jaké mají potřeby. Na základě toho jsme zpracovali územní plán rozvoje obce, z kterého vycházíme.

Jaké podměty vám z průzkumu vyšly?

Mladá generace by si například přála novou tělocvičnu, kde by mohla hrát různé hry. To se i stalo jednou z našich priorit a budeme se snažit jim ji dopřát. Využívat by ji mohla škola, školka i běžní lidé. Některým lidem chybí dům pro seniory. Jeho výstavba je pro nás ale nereálná, proto jsme se aspoň rozhodli vzdát veškerých dotačních možností z programu IROP a veškeré finance jsme věnovali na výstavbu nového domu s pečovatelskou službou, který vznikne v Holicích. Takže aspoň touto formou se snažíme nějak podpořit stárnutí a splnit jeden z požadavků.