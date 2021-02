Téma „zamrzlé labutě“ se nám v posledních dnech natolik přemnožilo, že pardubičtí strážníci nakonec přeci jen zasahovali. Důvodem však nebyl mráz ani zdraví divoce žijícího opeřence, ale zase jen lidé, kteří zasahují do přirozeného života přírody.

Větší nebezpečí než mráz je pro labutě lenost | Foto: MP Pce

Co se stalo. Telefonátů o přimrzlé labuti na Bajkale v Pardubicích už na linku 156 i na telefon záchranné stanice Pasíčka chodilo velké množství. Společným jmenovatelem byla jedna mladá labuť věčně posedávající na ledu. Důvodem jejího nepřirozeného chování však nebyl zdravotní problém, ale nezdravý civilizační návyk. Mládě si totiž zvyklo na misku s krmením, kterou mu místní dobrodinci pravidelně doplňovali. Jakkoli myšlenka byla jistě zpočátku dobrá, výsledky nebyly správné. „Labuť potřebuje tři věci. Potravu, pohyb a volnou vodu. Pro přirozenou a zdravou životosprávu musí hlavní část své potravy aktivně hledat sama v přírodě a spolu s tím i přijímat vodu. Naučit se chodit jen na misku a opustit ostatní přirozené stravovací návyky by ve finále pro toho ptáka znamenalo špatný konec,“ konstatuje strážník odchytové služby Pavel Antoch. Strážníci po dohodě se záchrannou stanicí Pasíčka tedy labuť odchytili a po kontrole zdravotního stavu vypustili opět do přírody. Tentokrát ale na Labe a hlavně daleko od krmítka.