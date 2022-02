Letos by se však podle pořadatelů mělo vše vrátit na úroveň „předcovidových let“. Pardubické závodiště se tak připravuje na téměř 80 dostihů. Pomohli sponzoři i finanční příspěvek na technickou přípravu dostihové dráhy.

„V loňském roce se nám i přes covidové komplikace podařilo finančně stabilizovat společnost, udrželi jsme stávající partnery a získali nové. I díky tomu můžeme plnit náš hlavní úkol, a to vkládat do dotací jednotlivých dostihů co nejvíce finančních prostředků a po náročném období opět ve větším měřítku podporovat dostihové stáje a oceňovat práci všech lidí, kteří se kolem přípravy koní pohybují,“ sdělil ředitel Dostihového spolku (DS) Pardubice Jaroslav Müller.

Dostihová sezona v Pardubicích odstartuje zahajovacím dostihovým dnem 8. května 2022. Kvalifikační mítinky jsou na programu v květnu, v červnu, v srpnu a v září, samotná 132. Velká pardubická se Slavia pojišťovnou se poběží v neděli 9. října 2022 a tečku za sezonou udělá dva týdny po Velké pardubické Závěrečný dostihový den.

Blížící se dostihová sezona je patrná už i na dráze. Zimní sportovní park pořadatelé vymění za čety s nářadím. Pracovníci závodiště totiž už nyní upravují závodní trať, kde sází nové stromy a provádějí terénní úpravy.

„Pozornost pořadatelé věnují také opravám překážek, závlahového zařízení i zázemí pro účastníky dostihového provozu a návštěvníky Pardubického závodiště,“ řekla mluvčí DS Kateřina Anna Nohavová.

V Pardubicích k druhé říjnové neděli neodmyslitelně patří tradiční Velká pardubická, letos tomu nebude jinak. Historie legendárního dostihu se píše už od roku 1874. Letos se pořadatelům podařilo navýšit dotace na nejznámější závod na pět milionů korun.

Letošní sezona na pardubickém dostihovém závodišti nabídne deset dostihových dnů v tradičních termínech. Běhat se tu budou dostihy překážkové i rovinové.Zdroj: Dostihové závodiště Pardubice

V posledních dvou letech vítěz nejslavnějšího domácího překážkového dostihu dostal pouze tři miliony korun. Výhry se tak dostanou na úroveň finančních odměn z roku 2019.

Oproti minulým dvěma letům se zvednou také výhry v jednotlivých kvalifikacích. Nejrychlejší koně si tak polepší rovnou o sto procent a mohou se dočkat výhry 400 tisíc korun.

„Přistoupili jsme také ke změnám u klasických steeplechase. Vrcholem první poloviny sezony je Zlatý pohár, který chceme otevřít větší skupině koní, a tak dochází ke zkrácení distance dostihu ze 4 400 metrů na 3 900 metrů. Dotace Zlatého poháru a také Stříbrné trofeje, kterou přesouváme z velkopardubické neděle do sobotního programu, bude 300 tisíc korun,“ dodal Müller.

