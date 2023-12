Pro ty nejmenší si organizátoři připravili jízdu vánoční mašinkou, dětské dílny nebo například živý betlém, ve kterém nechyběl známý oslík, ovečky ani kozičky. Na místě si lidé také mohli zakoupit něco přímo z originální výrobky od regionálních výrobců, umělců, nebo se svézt na vyhlídkovém kole a vše tak pozorovat z ptačí perspektivy.

„Tento víkend byla návštěvnost vyšší než minulý, protože minulý víkend byla sněhová kalamita a hodně mrzlo. Takže minulý víkend to bylo slabší, ale teď odhadujeme, že tady bylo až 4 000 lidí,“ dodala Smetanová.

Další pravidelná linka z pardubického letiště. Ryanair bude létat do Barcelony

To ovšem není vše. Během adventu si může každý přijít poslechnout kapely eNDee a RUARI, nebo se zaposlouchat do folklorního vystoupení souborů Radost, Perníček a Lipka. Ti, co mají rádi pohádky naleznou svůj prostor u násypek, kde nebude chybět kouzelná výstava skřítků a kdo by se chtěl jen tak podělit s ostatními o hudební zážitky spojené s radostí z hudby, může si přijít zahrát vánoční melodie k novému pianu v prostoru pod Silem.

„Přijeli jsme sem z Hlinska a moc se nám to líbí. Zaujalo nás to vyhlídkové kolo, to u nás nemáme,“ svěřila se paní Marie.

Zdroj: Michal Žampach

Adventní trhy se konaly po celý víkend, a to jak na Pernštýnském náměstí, tak v Automatických mlýnech. Každou neděli se mohou návštěvníci dále také těšit na rodinná vánoční představení.

Vánoční poutákZdroj: Redakce