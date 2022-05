VIDEO: Co bude pak. Kolotoče Spilků z Pardubic účinkují v klipu kapely Kryštof

Jaká by to byla chrudimská Salvátorská pouť, kdyby na ní chyběla rodina Spilkových z Pardubic? A navíc si udělala zajímavou reklamu. Její kolotoče účinkují v nejnovějším videoklipu kapely Kryštof nazvaném Co bude pak. Podívejte se.

Kolotoče Spilka účinkují v novém klipu kapely Kryštof. | Foto: Kryštof