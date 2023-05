VIDEO: Když lidem narostla křídla. U Pardubic se vznesla replika letadla Wrightů

/FOTO/ Díky svému rodákovi letci Janu Kašparovi bývají Pardubice zvány kolébkou aviatiky, což dokazuje i slavná Aviatická pouť, která se koná o víkendu 27. a 28. května. Podívejte se s panem Jaroslavem Černým do nedávné historie, do dne, kdy se u Pardubic vznesla do vzduchu replika letadla bratří Wrightů. Stroj je k vidění v pardubickém muzeu Jana Kašpara.

Vzlet repliky bratři Wrightů. | Video: Jaroslav Černý