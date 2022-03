VIDEO, FOTO: Výluka mezi Hradcem a Pardubicemi začala

Zpět do výlukových autobusů. Před pár měsíci skončila jedna výluka z Pardubic do Rosic nad Labem, nyní modernizace trati vstoupila do další fáze a cestující mezi Pardubicemi a Hradcem Králové se musí připravit na další komplikace.

Výluka mezi Hradcem a Pardubicemi začala | Video: Nikola Remešová

Vlaky budou zastaveny mezi stanicemi Rosice nad Labem a Stéblová. Na úseku dojde k modernizaci tratě. Stavbaři vybudují několik nových mostů i nové podchody a trakční vedení. Výluka začne ve čtvrtek 24. března a potrvá až do začátku letních prázdnin. Více o rekonstrukci tratě jsme psali zde: Vlaky mezi Pardubicemi a Hradcem zastaví výluka, která potrvá až do prázdnin Úplné zastavení vlaků souvisí s modernizací železničního uzlu. Dělníci na trati vybudují druhou kolej. Na téměř osmikilometrovém úseku stavbaři také zrekonstruují trakční vedení a železniční svršek a spodek hradeckého kolejového rozvětvení v Rosicích nad Labem. Zdroj: