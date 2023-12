Náročná trať čekala v sobotu 2. prosince na účastníky unikátního závodu Taxis Gladiator Race na dostihovém závodišti v Pardubicích. Dorazili běžci z celé České republiky, aby svedli boj s gladiátorskými překážkami v kombinaci s legendárním Taxisem či vodním příkopem.

Skutečně zimní Gladiator Race v Pardubicích | Video: Michal Žampach

„Trasa je kolem 6,9 kilometrů. Po cestě je přes třicet překážek, které se využívají na dostizích, ale jinak zakomponováváme i ty klasické naše gladiátorské. Dnes je to speciální v tom, že je to klasický zimní závod se vším všudy. Poprvé co jsme v Pardubicích, tak tady máme tolik sněhu, že je to dnes opravdu zimní závod,“ uvedl ředitel závodů Gladiator Race Pavel Cibulka.

Trasa směřovala po stopách Velké pardubické, kde závodníci zdolávali mnoho z překážek, s kterými si musí poradit jezdci na koních při klasických dostizích. Nechyběl ani noční běh s čelovkou na hlavě, při kterém se závodníci snažili zdolat například Irskou lavici, Taxisův příkop, nebo oranici. Organizátoři si pro účastníky připravili různé zatěžkávající úkoly v podobě přenášení pneumatik, ručkování, přelézaní stěny, podlézání a mnohého dalšího.

Závodů se zúčastnily také děti, ale i celé rodiny, a to v kategorii KIDS či společně s rodinou v kategorii FAMILY. Jako již tradičně nechyběli ani dobrovolníci, pro které byl určen závod zvaný OPEN/FUN a ti z řad profesionálů vystartovali v kategoriích RACE.

„Na noční závod bylo registrováno 250 účastníků a přes den 350 dětí, což jsou velice slušná čísla,“ dodal ředitel závodů Gladiator Race Pavel Cibulka.

„Trať byla perfektní. Musím říci, že jsem z toho měla velký strach, že se to bude klouzat, nepůjde to, a nakonec to bylo perfektní, zimní ve sněhu. Jsem úplně nadšená,“ řeka jedna z účastnic závodu.