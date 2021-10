VIDEO: Nový železniční most u pardubického Parama doklouzal na své místo

Pardubice se dočkaly, dnes v noci dělníci most dopravili na své místo. Ocelový most, který váží více než 240 tun a měří čtyřicet pět metrů, se klene nad železničním koridorem na Prahu. Byl smontován na pardubickém letišti a sem byl přemístěn vcelku. Jezdit po něm budou vlaky z Chrudimi do Pardubic a opačně. Stavbaři jím nahradili stávající nevyhovující most. Podívejte se na noční záběry z místa.

Nový železniční most u pardubického Parama už je na místě | Video: Chládek a Tintěra

"Je to tam!!!"…tak zněla zpráva, která přišla v 0:47 dnes ráno. Most o váze 240 tun a délce 45 metrů je na svém místě! Nový most i jeho stavba byla výjimečná. Zatímco běžně se mosty svařují z několika dílů až na místě, stavba tohoto byla o něco zajímavější. Montáž u Parama by znamenala dlouhé výluky na hlavním koridoru na Prahu, navíc by na ni dělníci neměli u trati dostatek prostoru. Proto se most smontoval na pardubickém letišti, odkud se ve přesunul na své místo. Minulý týden proběhl technicky náročný přesun nové mostní konstrukce k Paramu. Dnes už je most na svém místě. Kompletní přestavba je v rámci modernizace uzlu Pardubic. O přesunu mostu z letiště k Paramu jsme psali zde: VIDEO: Železniční most přes koridor u Parama putoval z letiště po kolejích Přečíst článek ›



