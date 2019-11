Bubnováním a tancem do Afriky a Mongolska

Návštěvníci Ekocentra v Pardubicích se v sobotu od 15 do 17 hodin se budou moct zúčastnit workshopu hraní na africké bubny djembe. Bubnování patří k tradičním africkým zvyklostem. Součástí africké části programu je výtvarný workshop, při které se zájemci seznámí se systémem afrických symbolů jménem Adinkra, jeho původem a významy jednotlivých symbolů, poté bude následovat vlastní tvorba vlastní tvorba. Mongolské tance v tradičním oblečení pak předvede dětský soubor Sondor. Maminky, které do Pardubic přišly za prací, se snaží ve volném čase seznamovat děti s jejich rodnou kulturou a zároveň ji ukazovat také obyvatelům nové domoviny.

Přeloučský bigbít k revoluci

Koncert Sametovej bigbít se uskuteční v sobotu od 19 hodin v Občanské záložně v Přelouči na upomínku sametové revoluce. Zahrají místní kapely Dechitaki, Bluesfakers, Jahody, Polymetal nebo Acoustic Band. Vstupné stojí 150 Kč. V záložně bude při této příležitosti k vidění také panelová výstava „Od sametové revoluce po vznik městského úřadu. Přelouč v letech 1989 – 1990“, kterou je jinak až do 31. ledna 2020 možné navštívit ve vestibulu městského úřadu Přelouč. V neděli 17. listopadu se pak v městském kině uskuteční další koncert, tentokrát zahraje Pardubický komorní orchestr.

Do Holic přijede svatý Martin, patron kostela

Patrona holického kostela svatého Martina se rozhodl oslavit místní spolek Kultura pro město v neděli pouliční slavností v Jungmannově ulici před budovou kostela. Návštěvníci budou moct vystoupat na věž kostela, kde si prohlédnou opravený zvon Martin. Ten se rozezní v 17:11 hodin na upomínku 30 let od sametové revoluce. Poté na místo dorazí sám světec na bílém koni a vyzve shromážděné do lampionového průvodu.

Přichází čas vánoční

Ve výstavním prostoru Mázhaus na Pernštýnském náměstí v Pardubicích můžete navštívit výstavu Přichází čas vánoční. Načerpáte vánoční inspiraci a připomenete si zvyky. Otevřeno je od úterý do neděle vždy od 10 do 18 hodin. Výstava potrvá do 20. 12.

Modlitba za národ ve Chvojenci

Ve Chvojenci se u místní kaple sv. Anežky České uskuteční v sobotu setkání u příležitosti 30. výročí svatořečení a listopadových událostí roku 1989. Bohoslužba slova bude spojená se čtením z listu svaté Kláry svaté Anežce, s promluvou a s litaniemi ke cti národních patronů završená modlitbou za národ. Začátek v 16.00 hodin