Jedna z největších sportovních událostí roku v Pardubicích, vinařský půlmaraton, se koná v sobotu. Centrum města bude patřit běžcům. Řidiči i cestující městskou hromadnou dopravou se musí připravit na omezení a změny.

Tradiční pardubický vinařský půlmaraton 2022. | Foto: Deník/Luboš Jeníček

V sobotu 15. dubna se ulicemi Pardubic po roce opět poběží Pardubický vinařský půlmaraton. Sportovní svátek přinese omezení v dopravě. Většina uzavírek začíná platit už v sobotu ráno.

Zavřené centrum

Již od pátečního rána až do sobotní půlnoci není možný vjezd na Pernštýnské náměstí. V sobotu se pak od 6 ranní uzavře Smetanovo náměstí, náměstí Republiky a Sukova třída. V 9.30 hodin se uzavřou ulice Jahnova, Bubeníkova, Sakařova, Winterova a Husova. O hodinu později pak bude omezen také provoz v ulicích Studentská, Kunětická, K Rozvodně, K Cihelně a v dalších ulicích ze závodního okruhu.

„Na hladký průběh akce budou dohlížet i strážníci, kterých bude k dispozici necelá padesátka," uvedla tisková mluvčí Městské policie Pardubice Lucie Klementová. Připomněla, že kromě aktuálních sobotních omezení stále platí i změna dopravního značení v ulici Pernerova, která je slepá a provoz je v ní veden obousměrně.

Část třídy Míru zůstává i nadále uzavřena z důvodu probíhající rekonstrukce.

Omezení se dotkne i provozu MHD. „V době konání sportovní akce bude pro MHD uzavřena Sukova třída, náměstí Republiky, Smetanovo náměstí, Jahnova, Bubeníkova, Husova, Sakařova, Kunětická a Studentská ulice i část ulice Dašické a Štrossovy. Uzavřeny budou i dva jízdní pruhy Hradecké ulice od křižovatky se Sukovou třídou ke křižovatce s Bělehradskou ulicí," uvedl Dopravní podnik města Pardubic na svém webu.

V čase od 6 do 19 hodin bude řada linek jezdit odklonem. Zastávky Sukova, Nám. Republiky, Karla IV., Sakařova, Holubova, Bezdíčkova, Židov, Zlatá štika, Na Haldě, Na Bukovině, Husova, Krajský úřad, Univerzita, U Kostelíčka, Štrossova, Masarykovo nám. ve směru na Sukovu třídu (st. č. 3), Zimní stadion, Stavařov ve směru do Polabin nebudou v době konání závodu vůbec obsluhovány, pro zastávku Na Okrouhlíku ve směru do centra a zastávku Štrossova ve směru do centra bude zřízena náhradní zastávka v ul. Ke Kamenci.

Odklonové trasy linek MHD v době od 6:00 do 19:00 hod.:



Linka č. 1 – bude obousměrně vedena ze zastávky 17. listopadu, Palackého (náhradní za Masarykovo nám., po rychlodráze, kde obslouží zastávky Hlaváčova a K Nemocnici, na zastávku Slovany,Dašická a dále po své trase.



Linka č. 2 – bude obousměrně vedena ze zastávky Zimní stadion přes Masarykovo nám., Palackého ul., po rychlodráze, kde obslouží zastávky Hlaváčova a K Nemocnici, ul. Ke Kamenci, kde obslouží náhradní zastávku Na Okrouhlíku do zastávky Štrossova a dále po své trase. Ve směru do Polabin obslouží spoje v ul. Ke Kamenci náhradní zastávku Štrossova.



Linka č. 5 – bude obousměrně vedena ze zastávky 17. listopadu, Palackého (náhradní za Masarykovo nám.), po rychlodráze, kde obslouží zastávky Hlaváčova a K Nemocnici, ul. Na Drážce na zastávku Dubina,garáže a dále po své trase.



Linka č. 6 – bude obousměrně vedena za zastávky Výzkumný ústav po rychlodráze, kde obslouží zastávku Hlaváčova, Palackého tř., ul. K Polabinám na Masarykovo nám. a dále po své trase. Ve směru na Duklu obslouží zastávku Palackého ve směru k Hl. nádraží jako náhradní za Masarykovo nám.



Linka č. 8 a 88 – bude obousměrně vedena ze zastávky K nemocnici rychlodráhou, kde obslouží zastávku Hlaváčova, Palackého tř., ul. K Polabinám na Masarykovo nám. a dále po své trase. Ve směru na Dubinu obslouží zastávku Palackého ve směru k Hl. nádraží jaká náhradní za Masarykovo nám.



Linka č. 9 – bude obousměrně vedena ze zastávky Dubina,centrum Na Drážce, po rychlodráze, kde obslouží zastávky K Nemocnici a Hlaváčova, Palackého tř., ul. K Polabinám na Masarykovo nám. a dále po své trase. Ve směru na Hůrka obslouží zastávku Palackého ve směru k Hl. nádraží jako náhradní za Masarykovo nám.



Linka č. 12 – bude ze zastávky Nemocnice vedena ul. Ke Kamenci, kde obslouží náhradní zastávku Štrossova, Na Okrouhlíku, rychlodráhou, kde obslouží zastávky K Nemocnici a Hlaváčova, Palackého tř., ul. K Polabinám na Masarykovo nám. a dále po své trase.



Linka č. 13 – bude obousměrně vedena ze zastávky Na Drážce rychlodráhou, kde obslouží zastávky K Nemocnici a Hlaváčova, Palackého tř. na Masarykovo nám. a dále po své trase.



Linka č. 28 – bude obousměrně vedena ze zastávky K Polabinám po rychlodráze, kde obslouží zastávky Hlaváčova a K Nemocnici, ul. Ke Kamenci, kde obslouží náhradní zastávku Na Okrouhlíku do zastávky Štrossova a dále po své trase. Ve směru na Závodu míru obslouží v ul. Ke Kamenci náhradní zastávku Štrossova.



Odklonové trasy linek MHD v době od 8:00 do 17:00 hod.:

Linky č. 2, 3, 7, 13, 14, 16, 17, 30 a 33 ve směru do Polabin neobslouží zastávky Zimní stadion a Stavařov.



Odklonové trasy linek MHD v době od 10:00 do 17:00 hod.:



Linka č. 16 – bude obousměrně vedena ze zastávky Masarykovo nám. přes zastávku Polabiny,Hradecká (náhradní za zastávku Univerzita) do zastávky Cihelna,točna a dále po své trase. Ve směru na Cihelnu neobslouží zastávky Zimní stadion a Stavařov.



Linka č. 30 – bude obousměrně vedena za zastávky Masarykovo nám. přes zastávku Polabiny,Hradecká (náhradní za zastávku Univerzita) do zastávky Cihelna,točna a dále po své trase. Ve směru na Cihelnu neobslouží zastávky Zimní stadion a Stavařov.

Výzva pro všechny, kdo mají rádi pohyb

Běháte rádi? Chystáte se na Pardubický vinařský půlmaraton, nebo na některý ze závodů, které jsou jeho součástí? Pošlete nám fotografii či video. Zachytit můžete napětí před startem, radost z běhu, úlevu a euforii v cíli - cokoliv. Fotografie a videa rádi zveřejníme. Posílat můžete přes naši rubriku Čtenář reportér.