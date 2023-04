Jedna z největších sportovních událostí roku v Pardubicicíh, již tradiční Vinařský půlmaraton, se koná už tuto sobotu 15. dubna. Vyžádá si to omezení v dopravě, na změny se musí lidé připravit i v provozu autobusových a trolejbusových linek.

Tradiční pardubický vinařský půlmaraton 2022.

"V době konání sportovní akce bude pro MHD uzavřena Sukova tř., nám. Republiky, Smetanovo nám., Jahnova, Bubeníkova, Husova, Sakařova, Kunětická a Studentská ulice i část ul. Dašické a Štrossovy. Uzavřeny budou i dva jízdní pruhy Hradecké ulice od křižovatky se Sukovou tř. ke křižovatce s Bělehradskou ul.," uvedl Dopravní podnik města Pardubic na svém webu.

V čase od 6 do 19 hodin bude řada linek jezdit odklonem. Zastávky Sukova, Nám. Republiky, Karla IV., Sakařova, Holubova, Bezdíčkova, Židov, Zlatá štika, Na Haldě, Na Bukovině, Husova, Krajský úřad, Univerzita, U Kostelíčka, Štrossova, Masarykovo nám. ve směru na Sukovu třídu (st. č. 3), Zimní stadion, Stavařov ve směru do Polabin nebudou v době konání závodu vůbec obsluhovány, pro zastávku Na Okrouhlíku ve směru do centra a zastávku Štrossova ve směru do centra bude zřízena náhradní zastávka v ul. Ke Kamenci.

Odklonové trasy linek MHD v době od 6:00 do 19:00 hod.:



Linka č. 1 – bude obousměrně vedena ze zastávky 17. listopadu, Palackého (náhradní za Masarykovo nám., po rychlodráze, kde obslouží zastávky Hlaváčova a K Nemocnici, na zastávku Slovany,Dašická a dále po své trase.



Linka č. 2 – bude obousměrně vedena ze zastávky Zimní stadion přes Masarykovo nám., Palackého ul., po rychlodráze, kde obslouží zastávky Hlaváčova a K Nemocnici, ul. Ke Kamenci, kde obslouží náhradní zastávku Na Okrouhlíku do zastávky Štrossova a dále po své trase. Ve směru do Polabin obslouží spoje v ul. Ke Kamenci náhradní zastávku Štrossova.



Linka č. 5 – bude obousměrně vedena ze zastávky 17. listopadu, Palackého (náhradní za Masarykovo nám.), po rychlodráze, kde obslouží zastávky Hlaváčova a K Nemocnici, ul. Na Drážce na zastávku Dubina,garáže a dále po své trase.



Linka č. 6 – bude obousměrně vedena za zastávky Výzkumný ústav po rychlodráze, kde obslouží zastávku Hlaváčova, Palackého tř., ul. K Polabinám na Masarykovo nám. a dále po své trase. Ve směru na Duklu obslouží zastávku Palackého ve směru k Hl. nádraží jako náhradní za Masarykovo nám.



Linka č. 8 a 88 – bude obousměrně vedena ze zastávky K nemocnici rychlodráhou, kde obslouží zastávku Hlaváčova, Palackého tř., ul. K Polabinám na Masarykovo nám. a dále po své trase. Ve směru na Dubinu obslouží zastávku Palackého ve směru k Hl. nádraží jaká náhradní za Masarykovo nám.



Linka č. 9 – bude obousměrně vedena ze zastávky Dubina,centrum Na Drážce, po rychlodráze, kde obslouží zastávky K Nemocnici a Hlaváčova, Palackého tř., ul. K Polabinám na Masarykovo nám. a dále po své trase. Ve směru na Hůrka obslouží zastávku Palackého ve směru k Hl. nádraží jako náhradní za Masarykovo nám.



Linka č. 12 – bude ze zastávky Nemocnice vedena ul. Ke Kamenci, kde obslouží náhradní zastávku Štrossova, Na Okrouhlíku, rychlodráhou, kde obslouží zastávky K Nemocnici a Hlaváčova, Palackého tř., ul. K Polabinám na Masarykovo nám. a dále po své trase.



Linka č. 13 – bude obousměrně vedena ze zastávky Na Drážce rychlodráhou, kde obslouží zastávky K Nemocnici a Hlaváčova, Palackého tř. na Masarykovo nám. a dále po své trase.



Linka č. 28 – bude obousměrně vedena ze zastávky K Polabinám po rychlodráze, kde obslouží zastávky Hlaváčova a K Nemocnici, ul. Ke Kamenci, kde obslouží náhradní zastávku Na Okrouhlíku do zastávky Štrossova a dále po své trase. Ve směru na Závodu míru obslouží v ul. Ke Kamenci náhradní zastávku Štrossova.



Odklonové trasy linek MHD v době od 8:00 do 17:00 hod.:

Linky č. 2, 3, 7, 13, 14, 16, 17, 30 a 33 ve směru do Polabin neobslouží zastávky Zimní stadion a Stavařov.



Odklonové trasy linek MHD v době od 10:00 do 17:00 hod.:



Linka č. 16 – bude obousměrně vedena ze zastávky Masarykovo nám. přes zastávku Polabiny,Hradecká (náhradní za zastávku Univerzita) do zastávky Cihelna,točna a dále po své trase. Ve směru na Cihelnu neobslouží zastávky Zimní stadion a Stavařov.



Linka č. 30 – bude obousměrně vedena za zastávky Masarykovo nám. přes zastávku Polabiny,Hradecká (náhradní za zastávku Univerzita) do zastávky Cihelna,točna a dále po své trase. Ve směru na Cihelnu neobslouží zastávky Zimní stadion a Stavařov.