V neděli se bude ve středu města konat Pardubický vinařský půlmaraton, jeho trasa omezí dopravu. V době konání této sportovní akce bude pro městskou hromadnou dopravu uzavřena Sukova třída i třída Míru, náměstí Republiky a Smetanovo náměstí. Bude se jednat o dobu od sedmi hodin ráno do pěti hodin odpoledne. Běžci startují na Smetanově náměstí a dobíhají na Pernštýnské náměstí.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.