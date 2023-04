Vyfotit, předat dárek a odejít. Tak by se dal popsat průběh vítání občánků v Pardubicích. Nově má být tato slavnostní chvíle pestřejší, zapojí se děti z pardubických mateřských škol.

Vítání občánků už nebude v Pardubicích pouze o proslovu, společném focení a předání dárečků. Do slavnostního aktu se zapojí také děti z pardubických mateřských škol. Program bude zpestřen o zpěv, tanec a přednes básniček. Město ročně do rodiny Pardubáků přivítá přibližně pět stovek dětí.

„Přemýšleli jsme, jak tradiční vítání občánků oživit, aby to nebylo jen o tom společně se vyfotit, předat dárek a odejít. Nakonec jsme se rozhodli, že do slavnostního aktu zapojíme předškolní děti z našich pardubických mateřinek, které na radnici vystoupí s vlastním krátkým představením. Pro rodiče to bude zpestření, děti zas budou určitě rády, když budou moci předvést svůj talent,“ informovala vedoucí pardubické matriky Lucie Potocká.

Vítání občánků se týká dětí s trvalým pobytem v Pardubicích. Optimální věk dítěte je 4 až 8 měsíců, ale vítání se může zúčastnit jen do 1 roku věku. Slavnostní obřad probíhá v obřadní síni pardubické radnice.

Vítání občánků se koná vždy v úterý v prostorách obřadní síně pardubické radnice. Kulturní představení si každá ze zapojených mateřských škol připravuje podle svého, často volí přednes básniček, zpěv, krátké taneční vystoupení či vystoupení s hudebními nástroji.

„Pojali jsme to i jako takovou malou prezentaci pardubických mateřských škol, protože zde máme opravdu šikovné děti. Zapojení jsme však nechali čistě na jednotlivých mateřských školách, které jsme předem oslovili. Pokud by měla některá ze zbývajících školek zájem se také zúčastnit, určitě není problém se dodatečně přihlásit,“ dodala Lucie Potocká.

Zatím se zapojilo celkem šest školek - MŠ Brožíkova, MŠ Koníček, MŠ Kytička, MŠ Korálek, MŠ Mladých a MŠ Zvoneček.

Další novinkou během vítání občánků je dřevěný houpací koník. Jelikož je vítací akt určen dětem až do 1 roku, mohou si rodiče vybrat, zda starší potomky nebudou chtít namísto v postýlce vyfotit přímo na koníkovi.