Vítěz voleb: Post ministra bych neodmítl

Pardubický kraj – Vítězné hnutí ANO, které vyluxovalo voliče většině českých stran, bujaře slaví. V Pardubickém kraji, jenž má ve sněmovně deset mandátů, získalo hned čtyři z nich.

Martin Kolovratník.Foto: archiv

Obsadí je primář dětského a novorozeneckého oddělení David Kasal, který ze čtvrtého místa na kandidátce získal 6 738 preferenčních hlasů, poslanec Martin Kolovratník, náměstek primátora Pardubic Jan Řehounek a radní Svitav Jaroslav Kytýr.

„Výsledky jsou pro nás nečekané. V kraji jsme měli ještě o procento víc než celkově, to mě ohromně překvapilo,“ okomentoval úspěch lídr hnutí v kraji Martin Kolovratník.

Se sestavením vlády si ale neví rady ani on. Několik stran prohlásilo, že do koalice s hnutím ANO vedeným Andrejem Babišem nepůjdou. „Hnutí ANO získalo důvěru voličů s Andrejem Babišem, nemáme variantu, že bychom zkusili jednat bez něj, on je prostě lídr. Předpokládáme, že prezident Zeman dodrží svůj slib a sestavením vlády pověří vítěze. Scénářů je spousta,“ řekl Kolovratník.

Zároveň však prý ANO nepočítá, že by se pokusil sestavit vládu s byť jen tichou podporou KSČM či SPD. „Vzpomínám na to, jak se začal Úsvit Tomia Okamury rozpadat, nikdo ani nevěděl, kolik má poslanců. Vybudoval novou značku a je obdivuhodné, že udělal takové číslo. Na druhou stranu mám obavu, že nebudou seriózní parta, takže kdybychom se s nimi domluvili, tak je riziko, že za rok za dva začnou odcházet,“ vysvětlil Kolovratník.

Ambiciozní poslanec, který jako exmanažer pardubického Českého rozhlasu postavil svou kampaň na promyšleném PR, by v případné vládě neodmítl nabídku na post ministra průmyslu a obchodu či dopravy.

„Je rozhodně předčasné se o něčem takovém bavit. Nevíme složení koalice, natož personálie. Ale pokud se takto ptáte, tak kdyby taková nabídka někdy přišla, tak ano, ta se neodmítá,“ dodal Kolovratník.

Babišovci slaví. Není to však Pyrrhovo vítězství?Měli v kraji dva, chtěli tři, nakonec mají čtyři a sahali po pátém poslanci. Hnutí ANO zdejšího lídra Martina Kolovratníka slaví ještě větší úspěch, než čekalo.



Otázkou však je, jak se jim podaří tento úspěch proměnit při vyjednávání o vládní koalici. Všichni včetně hnutí ANO sice stojí v jednom šiku proti Okamurovcům a komunistům, zároveň je však tato fronta ostře rozdělená na Babišovce a ty ostatní. A ti nechtějí jít do koalice s hnutím ANO za žádnou cenu. Jenže to zase samo vládnout nemůže…Je tak otázkou, zda nás do roka nečekají nové volby. Buď kvůli tomu, že se Babišovcům nepodaří dohodnout s nikým, nebo v lepším případě jen na křehké vládě.



„S KSČM a SPD do koalice skutečně nechceme. U ostatních stran je ale situace velmi otevřená. Hlavně v ekonomických otázkách si dokážu představit spolupráci například s ODS,“ uvedl pardubický lídr hnutí ANO Martin Kolovratník.



Výsledky voleb v našem kraji věrně kopírují celostátní výsledky. Zhruba o procento víc však dostaly od voličů hnutí ANO a rovněž v Pardubickém kraji už tradičně silná KDU-ČSL. Oba subjekty získaly více hlasů na úkor STAN a také TOP 09, které se tu nedostaly přes pět procent.