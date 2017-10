Vítězné ANO pošle z Pardubického kraje do sněmovny čtyři poslance

Pardubický kraj - Hnutí ANO Andreje Babiše ovládlo volby i v Pardubickém kraji s 30,81 procenty, ve sněmovně tak získalo čtyři mandáty. Obsadí je primář dětského a novorozeneckého oddělení David Kasal, který ze čtvrtého místa na kandidátce získal 6 738 preferenčních hlasů, poslanec Martin Kolovratník, náměstek primátora Pardubic Jan Řehounek a radní Svitav Jaroslav Kytýr.

ANO slaví volební vítězství. Pardubický lídr Martin Kolovratník (vlevo) s primářem Chrudimské nemocnice Davidem Kaselem.Foto: DENÍK/Luboš Jeníček

„Výsledky jsou pro nás nečekané. V kraji jsme měli ještě o procento víc než celkově, to mě ohromně překvapilo,“ okomentoval úspěch lídr hnutí v kraji Martin Kolovratník.



Se sestavením vlády si ale neví rady ani on. Několik stran prohlásilo, že do koalice s hnutím ANO vedeným Andrejem Babišem nepůjdou. „Hnutí ANO získalo důvěru voličů s Andrejem Babišem, nemáme variantu, že bychom zkusili jednat bez něj, on je prostě lídr. Předpokládáme, že prezident Zeman dodrží svůj slib a sestavením vlády pověří vítěze. Scénářů je spousta,“ řekl Kolovratník.

Zároveň však ANO prý nepočítá, že by se pokusil sestavit vládu s byť jen tichou podporou KSČM či SPD. „Vzpomínám na to, jak se začal Úsvit Tomia Okamury rozpadat, nikdo ani nevěděl, kolik má poslanců. Vybudoval novou značku a je obdivuhodné, že udělal takové číslo. Na druhou stranu mám obavu, že nebudou seriózní parta, takže kdybychom se s nimi domluvili, tak je riziko, že za rok za dva začnou odcházet,“ vysvětlil Kolovratník.



Na výsledcích podle něj není jen překvapivý veliký náskok hnutí ANO, ale také propad ČSSD. „Že se sociální demokracie až takhle propadne, to jsme nečekali. Nikdo nemůže říct, že vláda byla neúspěšná, úspěšná byla a lidé to vidí doma ve svých peněženkách, podařilo se nám zajistit lidem lepší život a lepší příjmy,“ uzavřel poslanec Kolovratník. (las, dub)