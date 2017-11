Vítr sebral střechy za miliony i spodní prádlo za desetisíce

Pardubický kraj – Vichřice zametla kraj a teď se uklízí a sčítá. Pojišťovny řeší stovky pojistných událostí.

Škody po nedělním větru jdou v kraji do milionů. Do počtů promluvily rozbité výrobní haly, ale i podprsenky.



„Asi nejpozoruhodnější nahlášenou pojistnou událostí z této oblasti je luxusní spodní prádlo za několik desítek tisíc korun, které mělo klientce během vichřice uletět z balkónu,“ dokládá jeden z těch úsměvnějších případů Kateřina Ikráthová, mluvčí Allianz pojišťovny. Ta v Pardubickém kraji eviduje na 35 nahlášených událostí a škody přes 900 tisíc korun.



Ve vyšších číslech se pohybuje Kooperativa pojišťovna. Ta v Pardubickém kraji prozatím registruje 190 škodních událostí za více než 6 milionů korun.



„Z toho nejvíce škod je v okrese Pardubice. To je 80 případů za 2,6 milionu korun. Většinou se jedná o poškozené střechy, přístřešky nebo zatečení do objektů. Průměrná výše škody je něco přes 30 tisíc korun. Registrujeme ale i několik větších škod, například v obci Kostěnice nám klient nahlásil škodu za asi 1 milion korun. Vichřice tam zničila střechu na jeho provozovně,“ vypočetl mluvčí pojišťovny Milan Káňa.



„Česká pojišťovna v Pardubickém kraji do středeční čtrnácté hodiny zaevidovala na 500 škod za více než 12 milionů korun. Nejčastěji se jedná o věci, jako jsou poškozené střešní krytiny a střešní okna, dalšími typickými škodami jsou ty, které vzniknou v důsledku pádu stromů či větví jak na stavby, tak na automobily.



Úklid po vichřici řeší i krajské město. „Všechny složky města a podřízené organizace mají finální termín pro sumarizaci škod do pátku. Staveb v majetku města nebylo tolik poškozených – větší rozsah ale máme na stromech, parcích a lesoparcích a drobném mobiliáři. Z toho největšího co bylo ale můžeme jmenovat utržené střechy v areálu Masarykových kasáren a samozřejmě nejviditelnější ze všeho je Zelená brána a chybějící ciferníky hodin. Na opravu ciferníku se musí nakoupit příslušný materiál, ale kompletní oprava je v tuto chvíli otázkou spíše na několik týdnů,“ shrnuje za Pardubice mluvčí magistrátu Radim Jelínek.



Škody sčítají i průmyslové podniky. V úterý večer se například v areálu pardubického Parama zjistilo, že vichřice částečně uvolnila nornou stěnu. „Oprava proběhla ve středu v ranních hodinách. K narušení životního prostředí nedošlo, protože do takzvaného zimního přístaviště nic nevypouštíme a norná stěna je zde nainstalována jako preventivní opatření,“ sdělil mluvčí Unipetrolu Pavel Kaidl.