Policie varuje: Vkladomat na virtuální měny není žádná bezpečná úschovna financí ani bankomat třetí generace. Pokud nemáte heslo do kryptoměnové peněženky, nikdy se už ke svým penězům nedostanete. Žena v Pardubicích přišla o statisíce korun.

V obchodním domě v centru Pardubic u vladomatu na virtuální měnu policistky lidem rozdávaly rady týkající se bezpečného chování v kyberprostoru. | Foto: Policie ČR

V Česku rekordně narůstá kriminalita páchaná v kyberprostoru. Jak uvedla Daniela Mauerová z oddělení tisku a prevence Policie ČR, v Pardubickém kraji zaznamenali policisté stoprocentní meziroční nárůst tohoto druhu trestné činnosti. Podvodníci útočí na všechny věkové skupiny od teenagerů až po seniory.

„Virtuální útočníci chytrými metodami své oběti zatlačí do kouta, vymámí z nich citlivé údaje a během několika vteřin je pak mohou připravit o celoživotní úspory. Útoky jsou čím dál více častější a rafinovanější," upozornila Daniela Mauerová.

Jedním z nejčastějších útoků je podle policistů tzv. vishing, nebo-li podvodné navolávání. Pachatel se vydává za bankéře nebo investičního poradce. Často využívá psychologii zaměřenou na ziskuchtivost, nebo vyvolává strach o všechny úspory. Snaží se oběť vmanipulovat do převodu všech úspor na „bezpečný“ účet, či dokonce vložení peněz do vkladomatu na virtuální měny.

Pokud nemáte heslo, své peníze už neuvidíte

Právě takový případ se stal nedávno v obchodním domě v Pardubicích, kde stojí vladomat na virtuální měnu, jediný v Pardubickém kraji. Podvodník se vydával za zaměstnance jedné banky a zároveň pražského policistu a poškozenou přiměl ke sjednání úvěru ve výši 800 tisíc korun. Celkem poškozená vložila do vkladomatu na virtuální měnu finanční hotovost ve výši 884 000 korun.

Tady policie varuje: Vkladomat na virtuální měny není žádná bezpečná úschovna financí ani bankomat třetí generace. „Jedná se o zařízení na nákup či prodej kryptoměn. Pokud nemáte heslo do kryptoměnové peněženky, nikdy se už ke svým penězům nedostanete," vysvětlila Daniela Mauerová.

Jak se ubránit podvodnému navolávání:

Dejte si pozor na nevyžádané telefonní hovory. Obzvláště buďte obezřetní, pokud volající tvrdí, že je bankéř nebo investiční poradce.

Nikdy nesdělujte do telefonu žádná hesla či přístupové údaje.

Nikdy si na žádost volajícího nestahujte do PC nebo mobilu žádné aplikace pro vzdálený přístup.

Nejste-li si jistí pravostí hovoru, raději ho ukončete.

Nikdy na žádost volajícího nepřevádějte peníze ze svého bankovního účtu na jiný účet, ani je nevkládejte do vkladomatu.

Dávejte si pozor na své osobní údaje, které vkládáte na sociální sítě. Právě z nich může mít podvodník o vás přesné informace.

Policie ČR ve spolupráci s Českou bankovní asociací připravila kybertest, na kterém si lidé hravou formou vyzkouší, zda jsou schopni ochránit své peníze a zda jsou odolní vůči podvodníkům. Test si můžete vyzkoušet na internetových stránkách kybertest.cz.