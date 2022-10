Stávající ceny v aquaparku v Pardubicích - ZDE

Ředitel aquacentra Jiří Vysoudil uvedl, že dalších scénářů je několik: od malého omezení služeb až po zavírání provozů. „Zavírání je nejhorší katastrofický scénář, který by se mohl stát, a doufáme, že se nestane. Nevím, jak to bude dál,“ řekl pro ČTK Vysoudil. Do konce roku má areál ceny zafixované. Co bude dál, provozovatel neví.

Plavecké areály a městské bazény často nakupují energie společně s městem. To je i případ pardubického aquacentra nebo městských lázní v Hradci Králové. I v sousedním krajském městě plavecký areál přistoupil k řadě opatření s cílem uspořit náklady. Vstupné tady kvůli cenám energií a nákladů zdražili už v lednu, a to zhruba o osm procent. Základní vstupné do aquacentra tu začíná na 140 korunách za hodinu, rodina má pak ze vstupného desetiprocentní slevu.

„Nejvyšší položku nákladů, elektrickou energii, má město vysoutěženou ještě na rok 2023, takže nárůst oproti roku 2022 nebude tak výrazný. Další výraznou položkou je teplo, které odebíráme od Elektrárny Opatovice, a ta avizuje, že nárůst cen by měl být v rámci inflace,“ uvedla Jaroslava Bernhardová, ředitelka Správy nemovitostí Hradec Králové, která krytý plavecký areál provozuje.

V současné době sice bazén nemusí svůj provoz omezovat. I tady ale šetřit chtějí. „Větší zásahy s sebou nesou na druhé straně zvýšené investiční náklady, které vyžadují nejen zvýšené finance, ale i čas na zpracování,“ dodala k případným úsporným opatřením Bernhardová.

V Pardubicích už také došlo na zdražování. Návštěvníci si připlatí za vstupné, organizátoři kroužků za pronájem. To se pak promítne například i na celkový chod oddílů plavání nebo potápění. „Zdražování se nás dotýká, zdražuje se pronájem, budeme muset zvednout členské příspěvky,“ potvrdila Brigita Roztočilová z plaveckého klubu Pardubice.

Připlatí si i ti, kdo si bazén pronajímají. „Z důvodu zvýšené ceny za pronájem jsme museli omezit náš pronájem bazénu pro výcvikové účely. Řadu let jsme měli bazény minimálně jednou týdně a letos budeme mít nově bazén jednou za dva týdny,“ řekl instruktor potápění z Divecentra Martin Čížek, který zároveň doufá, že se bazén nezavře, v okolí je totiž jediný vhodný pro výcvik potápěčů.

„Momentálně bychom také neradi zdražovali kurzy potápění, pokud nás k tomu zvyšující se náklady nedonutí,“ dodal Čížek.

Studenější voda

Podle prezidenta Asociace bazénů a saun České republiky Pavla Košnara je jedním z možných důsledků současné energetické krize snižování teploty vody ve vnitřních bazénech. Navzdory tomu, že k takovým opatřením by podle Košnara provozovatelé bazénů přistupovali až v krajním případě, je to podle něj více než pravděpodobné.

„Bazény se dělí na dva typy: koupelové a plavecké. U koupelových musí být podle vyhlášky teplota vody od 28 stupňů, u plaveckých je to do této hranice. Pokud budou energetické náklady stoupat, kategorie koupelových bazénů přejde do bazénů plaveckých a teplota se bude udržovat nižší, než je těch 28,“ sdělil Košnar. V takovém případě očekává výrazný odliv příchozích, kteří se do areálu chodí spíše bavit než plavat.

Další možností je pak zvyšování cen vstupného nebo navýšení podpory od zřizovatelů, jimiž jsou často města. Většina provozovatelů plaveckých areálů podotýká, že úpravy nechtějí dělat na úkor lidí.