Stav řek v Pardubickém kraji je podle údajů Českého hydrometeorologického ústavu poměrně dobrý, většina řek a potoků má zatím dostatečnou hladinu. Například Chrudimka měla v pondělí v Nemošicích 44 centimetrů, limit je 28 centimetrů. Orlice v nedalekém Týništi nad Orlicí 67 centimetrů.

Část toků v kraji ale už nyní trápí menší množství vody v důsledku sucha, což se týká například Třebovky na Orlickoústecku nebo Jevíčky na Svitavsku. Dá se očekávat, že sucho se v následujících měsících bude prohlubovat.

Podle pardubického skautského vedoucího Vojtěcha Čermáka, který se svým oddílem často jezdí na vodu, je tato letní kratochvíle vhodná téměř pro každého. „Ideální je pro lidi, kteří mají rádi přírodu, partu, na niž se mohou spolehnout, nebojí se vody, láká je dobrodružství a nevadí jim trocha nepohodlí. Pokud máte dobrý tým, není třeba mít strach,“ řekl Čermák.

Skautské oddíly podle Čermáka často sjíždějí Chrudimku, kterou mají vedle klubovny, Labe poblíž Opatovic a Opatovický kanál. „Po vydatném dešti se dají jet i jiné toky, jako je například Ředický potok z Horních Ředic, a to až do Pardubic,“ sdělil Čermák.

Na sezonu se připravují na oblíbeném vodáckém tábořišti Cakle na Orlickoústecku. Podle provozního Miroslava Plíhala nyní pracují především na přípravě a opravě vybavení. „Aktuálně dáváme dohromady lodě, probíhají drobné opravy. Pořídili jsme nový vozík na přepravu lodí, starý už dosloužil,“ uvedl Plíhal.

Z tábořiště Cakle se dá dobře dostat na Tichou Orlici. „Většinou vodáci plují z Letohradu do Cakle, u nás přespí a pak případně pokračují dále do Brandýsa nebo Chocně, plout se však dá až do Hradce Králové,“ popsal Plíhal.

Na vodáckou sezonu se připravují i hasiči, kteří na konci dubna provedli cvičení na jezu řeky Chrudimky. „Sezona vodáků je zahájena a my nezahálíme a intenzivně se připravujeme na zásahy na vodě. Cílem cvičení byl nácvik součinnosti mezi složkami IZS na taktické úrovni v místě zásahu,“ uvedla mluvčí hasičů Pardubického kraje Vendula Horáková.

Už nyní mají v tábořišti několik rezervací na letní sezonu. „Na červen máme rezervace školních výletů, které kombinují plavbu lodí s lezením na naší umělé stěně nebo ve skalách, či využívají naše aktivity v tábořišti,“ upřesnil Plíhal.

Kompletní výbavu a zájezdy i s odborným personálem v kraji nabízí cestovní kancelář Cvok, která se zaměřuje primárně na vodáctví. Podle provozní Šárky Borůvkové využívají v kraji především řeku Orlici a Vodáckou stezku Pardubice, která vede po Labi vedle Vysoké nad Labem přes Němčice a Kunětice. Po covidové sezoně se vrátili na téměř původní kapacitu zájmu o vodácké zájezdy. „Jsme na 90 procentech z doby před covidem,“ uvedla Borůvková.