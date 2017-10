Vojáci vyrazili za žáky do škol

Dolní Roveň/Rosice – Vojáci pardubického 14. pluku logistické podpory zavítali mezi žáky dvou základních škol (ZŠ) – v Dolní Rovni a Rosicích u Chrudimi. Kromě ukázky zbraní a techniky nabídli i přednášky či výuku výroby improvizovaného protichemického obleku, ale převedli i první pomoc.

Hned v úvodu celodenního programu se děti seznámily s Ministerstvem obrany a Armádou jako takovými, potažmo úkoly 14. pluku logistické podpory, po čemž následovala přednáška samotných válečných veteránů. Během dne si děti také mohly potěžkat zbraně a prohlédnout si techniku logistického pluku. Dalšími přednáškami, které dětem rozšířily obzory, byla výuka první pomoci společně s chemickou přípravou.



Největší ohlas však zřejmě sklidila ukázka boje zblízka prezentovaná vojáky 141. zásobovacího praporu, kterou cennými radami obohatil desátník Marian Žák, který je nejen lektorem II. stupně boje zblízka, ale také bojového umění Krav Maga. Program dětí na základních školách v Dolní Rovni a Rosicích u Chrudimi byl tedy za poslední dva dny doslova napěchovaný zážitky.



„Boj zblízka byl hodně akční, moc se mi líbil. A také si hodně cením návodů, co dělat a jak nejlépe reagovat, když bych se náhodou dostala do konfliktu s někým, kdo by mi chtěl ublížit,“ zhodnotila projekt POkOS Barča z deváté třídy ZŠ Dolní Roveň.



„Na přelomu milénia jsem se začal skoro současně věnovat dvěma bojovým uměním. Boji zblízka v rámci mé profese a bojovému umění Krav Maga jako volnočasové aktivitě. Zprvu šlo především o zábavu, v současné době mě však těší a doslova mě naplňuje to, že můžu nabité znalosti šířit i mezi širokou veřejnost. Minulý týden jsem vedl kurz sebeobrany pro ženy, dnes radím dětem,“ s úsměvem o sobě prozradil desátník Marian Žák, který podotknul „člověk nikdy neví do jaké situace se může dostat a skutečně není vše o síle, i dítě se může ubránit dospělému člověku.“



„Zaujala mě hodně ta domácí výroba provizorních protichemických obleků a taky se mi líbila přednáška od kluků z misí. Znělo to sice moc pěkně, ale být bych tam nechtěl. Měl bych strach, že už se nevrátím. Jsem rád, že máme vojáky, kteří se nebojí,“ popsal své pocity po dnu s vojáky Standa z deváté třídy ZŠ Dolní Roveň.



„Plánujeme jít s holkama na zdrávku, takže se o zdravovědu zajímáme docela intenzivně. Hodina s vojenskými sestřičkami k první pomoci přišla vhod. Jsme rádi, že jste nás navštívili a doufáme, že brzy přejedete zase,“ rozloučila se s vojáky Denisa z deváté třídy ZŠ Rosice.



Během obou dnů se také vyhodnotily nejpovedenější obrázky žáků prvního stupně, které byly odměněny drobnými dárky. „Bylo velice těžké se rozhodnout, které jsou ty nejlepší, skutečně všechny byly moc krásné. Hlavní slovo ve výběru jsme tedy přenechali samotným vojákům. Na základní škole v Rosicích nás překvapila téměř jednotná ústroj dětí, které skoro splynuly s vojáky. Ten den patřil v této škole právě zelené barvě a maskáčovým vzorům, čímž děti nejen nás, ale právě samotné vojáky, velice potěšily,“ zhodnotila ze svého úhlu pohledu organizátorka této akce Daniela Hölzelová z Odboru komunikace MO.