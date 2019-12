„K myšlence nás vedl fakt, že ve veřejném prostoru ubývá ovocných stromů. Rodiny, které nemají možnost město opustit, už skoro neví, jak chutná čerstvě utržené ovoce,“ popsal důvody k osazení pozemku ovocnými stromy zastupitel František Brendl (Pardubáci společně).

Záměrem iniciativy ale není vysázet plantáž stromů, má se jednat spíš o ovocnou louku. Růst by tam měly tradiční české druhy, třeba třešně nebo jabloně. Do budoucna by na místě mohl stát i včelín.

Výsadba sadu byla zveřejněna i v memorandu, které uzavřelo město s občanskou iniciativou Přírodní park Červeňák, proto Pardubáci společně nepředpokládají, že by se schválením radnicí byly nějaké větší problémy. Návrh jí zatím ale nepředložili.

V následujících dnech chtějí Pardubáci založit spolek, který by akci uskutečnil. Požádal by tedy o pronájem nebo dlouhodobou zápůjčku prostoru a vysázel stromy.

„Spolek bude otevřený všem, kteří se chtějí podílet, včetně toho, že by si jedinci nebo skupiny mohli zakoupit strom a pečovat o něj,“ řekl bývalý zastupitel Jan Linhart.

Pokud město myšlenku podpoří a pozemky uvolní, lze očekávat, že sad by mohl být hotový za rok až rok a půl. Stromy, kterých se do areálu vejde až 200, by pak mohly plodit do pěti let.

Při převodu pozemku se přitom město upsalo vybudovat skrz park propojku. Podle Radima Jelínka, vedoucího odboru kanceláře primátora, je ale tato varianta ze hry. „Propojka se stavět nebude, smlouva s ministerstvem obrany bude muset být dodatkována. Areál bude v budoucnu sloužit jako ryze přírodní území pro rekreaci nebo sport,“ řekl Jelínek.

Kateřina Bečková