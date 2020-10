Zatímco děti ještě vybíhají s aktovkami na zádech ze školy, venku už postávají netrpěliví voliči.

“Chci jít odvolit, abych měla o víkendu volno, protože chci jet na chatu, tak to chci mít za sebou. Mám jasno, koho budu volit,” odůvodnila to Pardubačka Zuzana Dostálová. Místností je ve škole hned několik, před každou se ale zpočátku tvoří fronty, dovnitř totiž může vstoupit jen pár voličů. Před jednou z nich skáče chlapec, který doprovází své prarodiče, panáka předkresleného na podlaze školní chodby. Netrvá dlouho a přidává se k němu i babička. “Aspoň nám to tu uteče,” směje se.

Komise uvnitř už jsou připravené, všichni na svých místech tak jako u každých voleb. Přesto je to letos jiné “Přípravy byly letos těžší, členové mají roušky, respirátory, průběžně třeba dezinfikujeme plenty a tužky, musíme kontrolovat i rozestupy a to, že si lidé dezinfikují ruce,” popisuje změny člen komise Jan Skutil. Členové potvrdili, ze je nikdo přemlouvat nemusel, do komise šli bez zaváhání. “Přijde mi, že jsou lidé naštvaní, protože po nich pořád něco chceme - aby si vydezinfikovali ruce, aby odstoupili a pak až si sundali roušku,” dodává další členka.

Čekají je náročné dva dny, roušku musí mít neustále. “V sobotu večer nám půjde hlava kolem,” shodují se.

Tři kandidáti chtějí vstoupit do politiky již v 18 letech

Průměrný věk na kandidátních listinách do zastupitelstva Pardubického kraje je 47 let. Nejstarším kandidátem je Pardubák Alois Beránek z SPD, který kandiduje ve věku 82 let. Mezi nejmladší kandidáty se zařadili hned tři zástupci politického hnutí Mladí pro Pardubický kraj. Hned v 18 letech se rozhodli vstoupit do politiky Martina Baťová z Luže, Pavlína Frišová ze Skutče a Miloš Sedlák z Chrasti.

Celkem 74 lidí je ve věku 18–29 let. Nejpočetnější skupina kandidátů se nachází ve věkovém rozmezí od 30 do 49 let – má 311 zástupců. Nejstarší skupina tvořena kandidáty staršími 50 let je zastoupena 286krát.

Na kandidátních listinách ale dominují muži, o post zastupitele jich usiluje 474, zatímco žen kandiduje jen 197.

Volby v obýváku. Hlasování u lidí doma zajišťují vojáci

Během dnešního dne odvolí v Pardubickém kraji přibližně 110 lidí, kteří svou obálku vhodí do zvláštní přenosné urny v prostředí svého domova. Hlasování zabezpečí sedm komisí tvořených jedním zapisovatelem a dvěma vojáky. „Větší počet komisí musel být nasazen z důvodu velké vzdálenosti mezi jednotlivými voliči v odlehlejších částech kraje. Podle našeho odhadu by měli být všichni voliči obslouženi během dnešního dne,“ informoval tiskový mluvčí Pardubického kraje Dominik Barták.

Vojáci i zapisovatel, v jehož roli je ve většině případech zaměstnance kraje, jsou oblečeni do ochranných overalů, rukavic a nechybí jim samozřejmě ani roušky a štíty.

Voliči v Pardubickém kraji vybírají i nové senátory



Lidé žijící v obcích na hranicích Pardubického a Královéhradeckého kraje nevolí jen do krajského zastupitelstva, ale i do senátu. Nového senátora v obvodu 48 Rychnov nad Kněžnou vybírají voliči v 41 obcích na Pardubicku a 11 na Orlickoústecku. Na výběr mají z osmi kandidátů, o voličskou přízeň se ucházejí Jiří Matoušek (Trikolóra), Josef Lukášek (KSČM), Drahoslav Chudoba (NK), František Mencl (ČSSD), Jan Grulich (TOP09/LES), Jana Drejslová (ODS), Vladimíra Lesenská (SPD) a současný senátor Miroslav Antl (ZA OBČANY), který obhajuje mandát.

V Pardubickém kraji kandidují i tři Moravisté

V Pardubickém kraji, jehož součástí jsou historická území Moravy (Jevíčsko, Moravskotřebovsko, Svitavsko), kandiduje i moravistické uskupení. Strana s poněkud krkolomným názvem Moravané, pro zachování Moravy se při sčítání lidu 2021 opět přihlasme k moravské národnosti vyslala do volebního boje tři kandidáty. Všichni pocházejí z jihovýchodní části kraje, dva jsou přímo z Moravské Třebové, která byla do roku 1960 centrem samostatného okesu, a jeden z nedalekého Starého Města. Jednasedmdesátiletý František Drtílek patří mezi nejstarší kandidáty v Pardubickém kraji.