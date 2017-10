Volební místnosti se otevřely. Lidé rozhodují o budoucnosti Česka

Pardubický kraj - Dnes a zítra mají lidé možnost jasně se vyjádřit k budoucnosti Česka. Od 14 hodin, kdy začaly volby do Poslanecké sněmovny PČR, jsou otevřené volební místnosti a voliči až do sobotního odpoledne mohou rozhodovat, kdo zemi v následujících čtyřech letech povede.

V Pardubickém kraji, kde se otevřelo 876 volebních místností, si lidé vybírají ze čtyř stovek kandidátů, které nominovalo 24 politických stran a uskupení. Nejstaršímu kandidátovi je 92 let, sedm nejmladších dosáhlo 21 let. V celé České republice bojuje o přízeň voličů 31 volebních uskupení a více než 7500 kandidátů, nejstarší uchazečkou o místo ve sněmovně je 94letá důchodkyně z Prahy.

AKTUALITY a ZAJÍMAVOSTI ON-LINE

*Letos poprvé, oproti předchozím letům, nepůjdou voliči z Koclířova a Hřebče na Svitavsku k urnám na obecní úřad. "Volební místnost byla vždy na obecním úřadě, ale teď je v sále Kulturního domu," sdělila Deníku za okrskovou volební komisi Eva Veselá.



*V Pardubickém kraji je aktuálně připraveno 876 volebních okrsků ve 451 obcích.



*V Základní škole Bratranců Veverkových v Pardubicích se úderem druhé hodiny odpolední otevřelo osm volebních místností. Někteří voliči se nemohli dočkat a čekali netrpělivě před vchodem do školy již deset minut před 14. hodinou.





*Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky začaly. Dnes jsou volební místnosti otevřeny od 14 do 22 hodin, zítra od 8 do 14 hodin.

Největším favoritem voleb v kraji i v Česku je hnutí ANO, počet stran, které se do sněmovny dostanou, by se však mohl oproti předešlým volbám zvýšit.

Minulé sněmovní volby v roce 2013 v Pardubickém kraji vyhrála ČSSD, která získala 20,53 procenta hlasů a tři mandáty, kterou těsně následovalo hnutí ANO s 19,82 %. Oba subjekty získaly dva mandáty, stejně jako třetí v pořadí KSČM s 14,62 % hlasů. TOP 09 v Pardubickém kraji volilo 10,81 procenta voličů, KDU-ČSL 7,7 % lidí, ODS 7,10 % a Úsvit přímé demokracie 6,85 procenta. Všechny toto strany obdržely po jednom křesle v Poslanecké sněmovně. V kraji tehdy kandidovalo 19 politických stran a hnutí, k volbám přišlo 62,26 procent voličů.